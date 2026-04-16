§ La investigación, enmarcada en la operación Búho II, permitió sorprender al arrestado cuando intentaba prender fuego a un turismo tras fracturar varias lunas

§ La rápida actuación policial ha esclarecido al menos diez daños en vehículos y cinco incendios cometidos entre el 26 de febrero y el 19 de marzo

La Policía Nacional ha detenido en Almería al autor de una serie de daños e incendios en vehículos en la zona del Parque de las Familias y Las 500 Viviendas. Esta actuación se desarrolló en el marco de la operación Búho II, establecida después de que a finales de febrero y principios de marzo del año 2026 se detectara un incremento de hechos delictivos contra vehículos en esa zona de la capital, donde se venían registrando fracturas de ventanillas y cristales mediante objetos contundentes, así como varios incendios que generaron una notable alarma social y una importante repercusión pública.

Ante la reiteración de estos ataques, cometidos de manera esporádica y sin un patrón temporal definido, la Policía Nacional activó un dispositivo específico de análisis e investigación para determinar posibles perfiles de autoría, implicando a los grupos especializados en delitos contra el patrimonio. Fruto de las gestiones de investigación, desarrolladas de manera pormenorizada, se logró determinar a una persona que podría ser el autor de los hechos, centrando desde ese momento las pesquisas sobre el posible sospechoso. El buen resultado de esta operación ha sido fruto de la constancia, el seguimiento y una investigación continuada, que permitió culminar el dispositivo con la localización del investigado durante la madrugada del pasado 31 de marzo, cuando agentes del Grupo de noches de la Brigada Provincial de Policía Judicial que realizaban labores de vigilancia en la zona observaron a un varón deambulando por el entorno y tratando de ocultar su rostro con una prenda de ropa.

Los agentes en ese momento iniciaron entonces un seguimiento discreto a pie y comprobaron cómo esta persona fracturaba de forma sorpresiva los cristales de dos vehículos. Instantes después, causó daños en un tercer turismo y, a continuación, extrajo un encendedor de uno de sus bolsillos para generar una llama en el interior de este vehhículo. En ese momento, los policías se aproximaron, se identificaron como tales y el autor emprendió la huida, siendo interceptado y detenido in fraganti a unos metros del lugar de los hechos.

La detención ha permitido esclarecer al menos diez daños en vehículos por fractura de ventanillas con objetos contundentes y cinco incendios de vehículos cometidos entre el 26 de febrero y el 19 de marzo. El detenido fue puesto a disposición judicial de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 5 de Almería.