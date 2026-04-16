§ Las sesiones se han desarrollado en los hospitales de Torrecárdenas y Poniente con la asistencia de profesionales sanitarios tanto en formato presencial como online

§ La iniciativa refuerza la coordinación entre la Policía Nacional y el sector sanitario en materia de prevención, seguridad y respuesta ante situaciones de riesgo

La Policía Nacional ha impartido en Almería dos charlas formativas al personal sanitario dentro del programa Interlocutor Policial Sanitario. Esta actuación se ha desarrollado en el Hospital Universitario Torrecárdenas y en el Hospital de Poniente, dentro de la labor de colaboración y acercamiento que la Policía Nacional mantiene con los profesionales del ámbito sanitario, un colectivo esencial que, en el ejercicio diario de sus funciones, puede verse expuesto a situaciones de conflictividad, amenazas o episodios que requieren una adecuada prevención y una respuesta coordinada.

Las jornadas han tenido un marcado carácter formativo y preventivo, y han servido para reforzar los canales de comunicación entre la Policía Nacional y el personal sanitario, facilitando herramientas útiles para afrontar incidentes que puedan surgir en el entorno asistencial. Durante las sesiones se abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad en el puesto de trabajo, la actuación ante conductas violentas o intimidatorias, la importancia de la denuncia y los mecanismos de contacto directo con la figura del Interlocutor Policial Sanitario, creada precisamente para dar una respuesta especializada a las necesidades de este sector.

En el Hospital Universitario Torrecárdenas, la actividad contó con una participación aproximada de 80 asistentes de manera presencial, a los que se sumaron en torno a 100 profesionales conectados en formato online. En el Hospital de Poniente, la sesión reunió a cerca de 60 asistentes presenciales, lo que pone de manifiesto el interés despertado por esta iniciativa y la necesidad de seguir impulsando espacios de formación conjunta entre las instituciones sanitarias y la Policía Nacional.

Con este tipo de acciones, la Policía Nacional ha reforzado en Almería su compromiso con la protección de los profesionales sanitarios, fomentando una cultura de prevención, cercanía institucional y cooperación permanente. El programa del Interlocutor Policial Sanitario se consolida así como una herramienta útil para mejorar la seguridad en el ámbito asistencial, favorecer la confianza en los mecanismos de apoyo policial y ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier incidencia que afecte al normal desarrollo de la actividad sanitaria.