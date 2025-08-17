La Romería-Convivencia de Guardias Viejas a Almerimar cumple una década venerando a la Virgen del Rocío

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de El Ejido, con la colaboración del Ayuntamiento a través del área de Turismo, ha celebrado la X edición de la Romería-Convivencia de Guardias Viejas a Almerimar, que ha comenzado con la celebración de la Misa rociera en la Iglesia de Santiago Apóstol de Guardias Viejas, a la que ha asistido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, así como representantes de hermandades del municipio y de la provincia, y fieles.

Tras la Misa, oficiada por el párroco Don Antonio Manzano, ha dado comienzo la romería, que ha unido Guardias Viejas con Almerimar, finalizando en la puerta de la Iglesia de la Sagrada Familia de Almerimar, donde ha tenido lugar uno de los momentos más emotivos, con la ofrenda floral y el rezo de una salve rociera.

Esta X edición ha contado con la participación de varios cientos de peregrinos y de equinos, y decenas de enganches. Durante todo el recorrido han garantizado la seguridad a los participantes y al resto de la ciudadanía agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil.

La romería continuará durante la noche con la convivencia entre los asistentes que se llevará a cabo junto al chiringuito ‘La Mala Pécora’, donde además se vivirá otro de los momentos más bonitos de la jornada como es el rezo del rosario a la medianoche.