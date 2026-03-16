La Semana de la Cultura de la UAL inicia el viernes un apasionante recorrido por todas sus aulas temáticas

Del 20 al 27 de marzo, incluyendo las actividades del DIGO!Fest 2026, la Universidad de Almería ofrecerá cerca de una treintena de propuestas abiertas a toda la sociedad, de las más variadas temáticas y con diferentes formatos

La Semana de la Cultura de la Universidad de Almería alcanza este año su quinta edición y sigue logrando el mimo objetivo por el que se creó: dar visibilidad a la fértil propuesta de las diez aulas temáticas de Cultura UAL. Este 2026 se va a extender del 20 al 27 de marzo, de viernes a viernes, con la suma de prácticamente una treintena de actividades de alto nivel, en las que se mezclan diferentes formatos y que abordan las más variadas temáticas. El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad muestra así su papel de motor cultural para la ciudadanía en general, más allá de su atención a la comunidad universitaria, en distintos espacios tanto fuera como dentro del campus.

Se iniciará, además, ‘a lo grande’, ya que su arranque contará con una interesante mezcla entre el DIGO!Fest 2026, que es el consolidado ciclo sobre diversidades y disidencias sexoafectivas y de género, y acciones muy llamativas de las Aulas Culturales. Así, el pistoletazo de salida se dará en el propio campus, en concreto en la zona arbolada trasera del Edificio del Estudiante para recibir la ya tradicional grabación del programa ‘Wisteria Lane’, de RNE, con el periodista Paco Tomás. Se trata de un momento muy esperado de cada edición del DIGO!Fest, ofreciendo proyección nacional también a la Universidad de Almería, y comenzará a las 11.30 horas.

Dedicado este año a las ‘Narrativas Queer’, el festival ofrecerá por la tarde dos propuestas más. A las 17.30 se hará la presentación del libro ‘Ser muchas y una íntima desconocida’, de Laura S. González de Araujo, en la Librería Picasso. A las 20.00 horas saldrá a la calle, a la céntrica Plaza Careaga de Almería, con ‘Diversity: The performance by Experiment Art’. También añadirán un buen contenido las aulas culturales de la Universidad de Almería, puesto que al curso de la mañana, del Aula de Cine, se unirán las de Patrimonio, con una visita guiada al Centro de Interpretación Patrimonial a partir de las 17.30 horas, y Letras, que a las 18.00 horas realizará su habitual ‘Encuentro con autora’, esta vez con Irene Reyes Noguerol de nuevo en la Biblioteca Nicolás Salmerón.

El grueso de la acción del sábado día 21 corresponderá al DIGO!Fest, pero también se incluirán en la programación dos citas del Aula de Fotografía y del Aula Letras. En concreto, a las 10.00 horas se ha convocado la ‘III Quedada fotográfica’, formato taller, con Sergio Albacete, teniendo como punto de encuentro la Plaza Tomatito, y a las 12.00 horas la Librería Picasso acogerá un recital a cargo de José L. Martínez y Lola López con motivo del Día Internacional de la Poesía, titulado ‘Versos en movimiento’. Respecto al DIGO!Fest, su jornada arrancará a las 11.00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja, donde Amanda Ortiz impartirá el taller ‘Descubre tu deseo’. En el mismo lugar, a las 12.30, se realizará otro taller, ‘Dragvolution 2.0’, a cargo de Nadine Rodríguez. Ya por la tarde, y sin moverse de ese emplazamiento, se realizará desde las 19.00 horas el también habitual ‘Coloquio-mesa redonda disidente con invitades’. Por último, a las 23.00 horas en Seven Sins Bar se hará la clausura del DIGO!Fest 2026, consistente en el ‘Show de Nadine Rodríguez, Jay Súcuba y con Mala de los nervios’.

La Semana de la Cultura regresará el lunes, día 23, con la exposición ‘Minimalismo: hacia lo esencial’. La inauguración va a tener lugar a las 11.30 horas e, integrada en el Aula de Fotografía, forma parte de la convocatoria de diciembre de 2025 del certamen La Jarapilla, organizado por el Grupo Indalo Foto para su muestra en la Universidad de Almería. Ubicada en el Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, podrá visitarse a partir de su inauguración entre las 9.00 y las 21.00 horas.

El martes día 24 será una jornada eminentemente de talleres, con hasta tres, todos desde el Aula de Astronomía. Serán impartidos por Raúl Martínez en el Aulario IV, todos con el antetítulo de ‘Planetario Galactarium’. A las 10.00 horas realizará el titulado ‘La danza del Sol’, a las 11.15 el de ‘La vida de las estrellas’ y a las 12.30 el último, ‘Fases y Eclipses’. Por su parte, el Aula de Artes Escénicas ofrecerá la performance ‘University Masks’ por todo el campus de la UAL entre las 11.00 y las 14.00 horas. La ejecutará la exitosa Aula de Teatro de la Universidad de Almería. En cuanto al Aula de Música, tiene previsto deleitar al público que asista a la Catedral de Almería a las 20.30 horas con un Concierto de Música Sacra a cargo de la Coral de la Universidad de Almería.

El miércoles 25 se dotará de tres actividades más, ofrecidas por las aulas de Artes Plásticas, Letras y Astronomía. La primera será un Taller de Costura titulado ‘Yukata kimono’ que impartirá Alberto M. Pino a partir de las 17.00 horas en el Aula de Modelismo de Indumentaria de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier. A las 19.30 horas se hará en el Teatro Cervantes la presentación de ‘Vera, una historia de amor’, Premio Planeta, con su autor, Juan del Val. Por último, a las 20.30 horas, desde el exterior del Edificio de Usos Múltiples del campus, se hará la observación ‘De la UAL a las estrellas’.

Ya el jueves, día 26, la acción comenzará a las 10.30 horas con la conferencia ‘Nur y el León Rojo’, a cargo de Juan de Dios Ferre y Juan J. Ferre, en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales. Estará organizada por el Aula de Cine y contará ‘Cómo se hizo la película almeriense de stop-motion’. Se seguirá por la tarde, a las 17.00 horas, de manos del Aula de Fotografía y de Sergio Albacete, quien impartirá el curso ‘La composición fotográfica’, en el Departamento de Economía. Ya a las 18.30 horas, y en el CITE V, Jesús Salado impartirá a cargo del Aula de Astronomía el Taller de Dibujo Astronómico que lleva por subtítulo ‘Sobrevolando los grandes cráteres, rayos y llanuras de la Luna’.

El viernes cobrarán protagonismo las exposiciones abiertas simultáneamente en el campus, sumándose a la referida de ‘Minimalismo’ las de ‘Escultura Abstracta Metal’, ‘El romancero gitano’, ‘Ilustraciencia 12’ y ‘II Concurso de Microrrelatos fotográficos’, más el ‘Book Crossing’ con más de cien libros repartidos por el campus, sin olvidar el Viernes Científico, junto a la Facultad de Ciencias Experimentales, del viernes día 20.