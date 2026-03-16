La asociación Naquial reconoce el talento de seis artistas de El Alquián, dentro de los actos por el 8M

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, asiste a la jornada ‘Se viste de arte y brinda por sus mujeres creadoras’

El Salón de la Biblioteca de El Alquián ha acogido la actividad ‘Se viste de arte y brinda por sus mujeres creadoras’, organizada por la asociación Naquial con la colaboración de la Concejalía de Familia, Inclusión e Igualdad. La iniciativa, celebrada el pasado viernes. se enmarca dentro de la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, y tuvo como objetivo visibilizar y reconocer la labor artística de mujeres del municipio.

Durante el acto se realizaron reconocimientos a seis creadoras del barrio de El Alquián, cuyas trayectorias reflejan distintos estilos y técnicas, desde la pintura de paisajes urbanos y rurales hasta retratos y obras decorativas que combinan distintos materiales. Las artistas destacadas fueron María Dolores Salinas Salinas, Isabel Simón, Rosa Gázquez Pascual, María del Carmen Segura Gázquez, Melinda Martín Giménez y Sofía Sánchez Simón, quienes, además de su dedicación al arte, compaginan esta actividad con su vida personal y profesional, aportando al panorama cultural de Almería.

La presidenta de la asociación Naquial, Pepita Navarro, junto con la tesorera, María Nieto, agradecieron la colaboración del Ayuntamiento y el reconocimiento a las artistas, destacando la importancia de iniciativas que fomentan la participación de la mujer en la cultura y promueven la igualdad de oportunidades.

La concejala Paola Laynez Guijosa resaltó la relevancia de estas actividades “como espacios de encuentro y promoción del talento femenino, así como la labor de asociaciones como Naquial en el apoyo a las creadoras locales y la dinamización del barrio de El Alquián”.

El encuentro concluyó con un brindis y la visita a la exposición de las obras, permitiendo a los asistentes disfrutar de un recorrido por la creatividad y la diversidad artística de las mujeres del municipio, en un acto que combinó cultura, reconocimiento y celebración.