La UAL avanza frente al tabaquismo y obtiene la acreditación de ‘Espacio Libre de Humo’ en Nivel Bronce

Esta distinción la otorga la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a través de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, estando enmarcada en el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía: “El galardón supone un criterio de excelencia más allá de la normalidad y al que pocas universidades pueden aspirar”

La Universidad de Almería ha dado un paso más en su lucha frente al tabaquismo al conseguir la acreditación ‘Espacio Libre de Humo’ en su Nivel Bronce. La otorga la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a través de la RASSELH, la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, enmarcada dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía – PITA, y existen cuatro categorías sucesivas de vinculación según el cumplimiento de los requisitos: Miembro, Bronce, Plata y Oro. Desde este primero de junio la UAL ha pasado de ‘Miembro’ a ‘Bronce’, ya que ha superado con éxito una exhaustiva auditoría anual que certifica el cumplimiento de unos estándares de calidad específicos.

Estos se recogen en tres grandes áreas. La primera es la de ‘Políticas activas’, relativa a la implantación de estrategias reales para la prevención del tabaquismo y la promoción de la salud en el campus. La segunda se refiere a ‘Planes internos’, en la que se incluye el compromiso de desarrollar un Plan de Comunicación y un Plan de Formación en materia de tabaquismo, ambos dirigidos a toda la comunidad universitaria. La tercera se cierne al ‘Control de espacios’, y contempla la señalización, la concienciación así como la delimitación efectiva de los campus como entornos saludables y libres de emisiones, incluidos los nuevos dispositivos electrónicos de liberación de nicotina.

Ha sido entregada por Marcos García, director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, en compañía de Ana Ruiz, la asesora técnica de dicho plan y profesional que ha efectuado la auditoría al campus almeriense. Ambos han ensalzado el compromiso de la UAL, materializado en una serie de acciones que le han hecho merecedora de la acreditación. En concreto, Marcos García ha dado su felicitación en nombre del Plan Integral y de la Consejería de Salud: “Este galardón muestra un criterio de excelencia más allá de la normalidad y al que pocas universidades pueden aspirar, habiendo superado una serie de criterios y demostrado de manera objetiva su lucha y su trabajo continuo para la prevención y control del tabaquismo dentro del ámbito universitario”.

Ha invitado igualmente a la UAL a seguir avanzando: “Por supuesto, el límite está en el cielo y el galardón Oro para nosotros sería la evolución natural si se siguen haciendo las cosas bien, como se están haciendo en la Universidad de Almería, lo que permitiría y redundaría en una máxima ganancia de salud y calidad de vida tanto para los profesionales que trabajan en ella como, por supuesto, para toda la comunidad estudiantil y los almerienses en general”. En la misma línea se ha expresado Ana Ruiz, que trabaja en este cometido desde 2011: “Cada nivel tiene su complejidad; Bronce indica que ese trabajo se está haciendo y que está muy bien hecho, luego la Plata requiere ir ampliando en señalización, en cartelería, en que no haya restos de consumo… y Oro estamos hablando de sanciones administrativas, es decir, vamos complejizando”.

Respecto a lo que ya se ha otorgado a la UAL, el ‘Nivel Bronce’, ha sido posible “principalmente por el gran trabajo que han hecho” pese a que “este es un campus muy complicado simplemente por sus dimensiones y por la cantidad de espacios al aire libre, algo que hace muy complicado llegar a tener espacios libres de humo”. Es cierto que han encontrado algunos restos de consumo, “pero está muy cuidado, está muy limpio en general y la estrategia está bastante avanzada”. Ha insistido en que “trabajamos por niveles de acreditación y el Bronce dice que faltan cosas por hacer, pero que se está trabajando y que muchos ítems de los que se piden y se avalúan están cumplidos”.

Gabriel Aguilera, vicerrector de Salud, Sostenibilidad y Deportes, ha felicitado al equipo de Campus Saludable, presente al completo en el acto de entrega de la distinción con Lorena Gutiérrez, su directora, al frente. Ella ha sido la encargada de trasladar la enorme satisfacción que supone este reconocimiento: “Estamos muy contentos porque hoy es un día que significa la culminación de un largo trabajo que ha consistido en ir desarrollando planes de comunicación, estrategia, cartelería… muchas horas que por fin hoy se van a ver reflejadas con la acreditación de ‘Nivel Bronce’. Gutiérrez ha agradecido “a toda la comunidad universitaria” su “aceptación a la iniciativa”, insistiendo en que “Campus Saludable está muy concienciado con un espacio libre de humo”, pero reconociendo la involucración de toda la comunidad universitaria en una actitud cívica.

Gutiérrez ha detallado que se ha empezado “con la señalización de exteriores”, uno de los pasos dentro de una estrategia que resulta “muy complicada porque al tener una extensión tan grande al aire libre, hay estudiantes que consideran que el campus como tal no es un ‘recinto cerrado’, cuando sí lo es, y eso incita también a que puedan fumar en los exteriores de los edificios”. La motivación tras alcanzar este nivel es muy alta y por supuesto que se intentará continuar elevando a Plata y Oro, “sería un sueño para nosotros”. Para ello ha lanzado el guante a todas las personas que forman la UAL: “Depende de nuestro trabajo y también depende de toda la colaboración de la comunidad universitaria, es decir, que se involucren el PDI, el PTGAS y los estudiantes en que no se puede fumar, algo positivo no solo para ellos individualmente, sino también para toda la comunidad, porque ese humo afecta a la población”.

La UAL es la cuarta universidad andaluza que consigue la acreditación de ‘Nivel Bronce’, sumándose así a las de Córdoba, Granada y Sevilla. Supone, lógicamente, un gran avance desde el ‘Nivel Miembro’, en el que se encuentran las universidades de Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía. Este paso posiciona a la Universidad de Almería como un referente en el fomento de hábitos de vida saludables y en la protección del derecho a la salud de los estudiantes, de los docentes y del personal de administración. Así, tiene una gran importancia en el plano de liderazgo institucional y de salud.

Además de esto y en la convicción real de su Responsabilidad Social Corporativa, la UAL refuerza el compromiso público de la universidad frente al tabaquismo como la principal causa de morbimortalidad evitable, adaptando el campus a los estándares de la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services – ENSH-Global. Como no, también supone un beneficio lógico en prestigio e imagen pública de la institución. No en vano, recibir un galardón directo de la Consejería de Salud avala, de cara a la sociedad, el esfuerzo organizativo y la excelencia de la gestión interna de los espacios comunes de la Universidad de Almería.