La PAU comienza con un total de 4074 matriculados en Almería

El delegado de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco Alonso, asiste al inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad, que dará comienzo este martes A a las 8.00 horas en nueve sedes de la provincia de Almería con un total de 4074 matriculados este curso 2025- 26, 174 más que el curso pasado.

CONVOCATORIA:

Primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad.

DÍA: Martes, 2 de junio de 2026.

HORA: 10.30 h.

LUGAR: Aulario II de la Universidad de Almería. Carretera Sacramento, s/n, 04120, La Cañada de San Urbano (Almería).