La UAL da la bienvenida a doce estudiantes franceses que cursarán un programa exclusivo de microalgas y español

Los estudiantes, de la escuela superior francesa de biotecnología SupBiotech, participan durante el mes de junio en un curso ‘tailor-made’ de 60 horas que combina formación científica de vanguardia, inmersión lingüística y actividades culturales por la provincia

El campus universitario ha recibido hoy a un grupo de 12 estudiantes procedentes de la escuela superior francesa de biotecnología SupBiotech. Los alumnos han sido recibidos por el Vicerrectorado de Proyección Internacional, seguido de un tour guiado por el campus y una visita cultural por el centro de la ciudad, antes de iniciar formalmente las clases mañana martes.

Este programa especial, diseñado de forma cien por cien personalizada (tailor-made) para dar respuesta a la solicitud que la institución francesa realiza cada año, se extenderá durante todo el mes de junio. Este curso es una iniciativa centrada en dos grandes ejes: la biotecnología aplicada y el aprendizaje del español.

“Es un curso que ya es una tradición, debido a que la UAL ha sido y es pionera en el estudio de microalgas. Se trata de enseñarles durante un mes sobre este tema en el que somos punteros. Además, el curso pretende que aprendan español y la cultura de almeriense. Esperemos que tengan una buena estancia aquí y disfruten de la experiencia y el aprendizaje”, ha explicado el vicerrector de Proyección Internacional, José Carlos Redondo.

Vanguardia en bioprocesos de microalgas

La formación académica consta de un total de 60 horas. Las primeras 40 horas se dedican íntegramente al módulo científico titulado ‘Bioprocess engineering of microalgae: from the cell to the final product’, coordinado por la profesora Tania Mazzuca Sobczuk.

A lo largo de este bloque, los estudiantes explorarán el potencial de las microalgas en el marco de la economía circular. El programa incluye clases teóricas, seminarios sobre modelos de crecimiento y un fuerte componente práctico en laboratorios y plantas piloto, donde aprenderán técnicas de cultivo, extracción de compuestos de alto valor (como carotenoides y lípidos) y aplicaciones en sectores como la agricultura y la alimentación animal. El equipo docente está integrado por destacados expertos de la universidad y profesionales de empresas del sector como Kimitec y Quelagrow.

Como broche final a la parte científica, los estudiantes realizarán una actividad de evaluación donde deberán aplicar su creatividad, diseñando un producto biotecnológico futurista para el año 2035 o elaborando una campaña para “vender» las ventajas de este curso a futuras promociones.

Lengua y cultura almeriense

Una vez concluidas las 40 horas de biotecnología, los alumnos continuarán su estancia con un bloque de 20 horas de clases de español impartidas por el Centro de Lenguas de la Universidad.

Para enriquecer la experiencia de inmersión y aprovechando el atractivo turístico de la región, la agenda incluye tres grandes actividades culturales que se desarrollarán los viernes del mes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer la riqueza histórica de la Alhambra, los singulares paisajes cinematográficos de Mini Hollywood y la biodiversidad del Parque Natural de Cabo de Gata.

Con este tipo de programas a medida, la Universidad de Almería consolida su capacidad de atracción internacional y refuerza su posición como referente en la transferencia de conocimiento en sectores clave como la biotecnología y la bioeconomía.