La UAL prepara 4 nuevas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en el campus

En licitación las plantas de la Escuela Superior de Ingeniería, la Biblioteca Universitaria y el Edificio de Usos Múltiples, con una potencia estimada de 140, 246 y 152 kWp respectivamente. Además, el Paraninfo tendrá otra instalación de 100 kWp que implementará Iberdrola a través de un plan de ahorro energético de la Junta de Andalucía

La Universidad de Almería va a disponer a corto plazo de cuatro nuevas instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en otros tantos edificios del campus, que supondrán un importante paso adelante en la apuesta por la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono, contribuyendo así a una mayor sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente.

Así, a la primera planta fotovoltaica instalada en el CITE III, cuyo funcionamiento arrancó en febrero de este año con una capacidad de generación de 227 kWp (kilovatio pico), se sumarán en los próximos meses las proyectadas en la cubierta de la Escuela Superior de Ingeniería (140kWp)y en las azoteas de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón (246 kWp) y del Edificio de Usos Múltiples (152 kWp). La Universidad tiene ahora mismo en marcha las tres licitaciones, aunque en distintas fases de los respectivos procedimientos.

La instalación de la ESI, a cuyo concurso, abierto en el mes de junio, se presentaron 33 ofertas, está en fase de resolución, que culminará en los próximos días. Este proyecto, con un plazo de ejecución de 2 meses y un presupuesto base de adjudicaciónde algo más de 135.000 euros, permitirá generar una potencia de 140 kWp.

Por su parte, acaban de abrirse los procesos de licitación de las instalaciones fotovoltaicas de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón y del Edificio de Usos Múltiples, ambos con plazo de presentación de ofertas hasta el próximo día 22 de septiembre. El concurso para la cubierta de la Biblioteca cuenta con un presupuesto de licitación de casi 233.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses para una instalación de autoconsumo con una potencia estimada de 246 kWp. El concurso correspondiente al Edificio de Usos Múltiples, por su lado, tiene un presupuesto de 139.277 euros, el mismo plazo de ejecución y está proyectado para una potencia estimada de 152 kWp. En estos dos casos, como en el anterior, los proyectos han sido diseñados por la empresa de ingeniería Solutio Gestión Integral.

La cuarta instalaciónirá ubicada en la cubierta del edificio de gobierno, concretamente sobre el Paraninfo, con una potencia estimada de 100 kWp. En este caso, la construcción corre a cargo de Iberdrola y está auspiciada por la Junta de Andalucía, ya que corresponde a los compromisos de dicha empresa para instalar autoconsumos en edificios públicos andaluces como parte del contrato de suministro a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) suscrito con esta última.

En todos los casos, las obras consistirán en la instalación de paneles solares en las cubiertas de los inmuebles, instalación de inversores y la conexión de estos con los cuadros generales de los edificios, así como la implementación de un sistema para monitorizar y consultar los datos sobre el funcionamiento de la instalación (producción, consumo etc).

Este plan de la Universidad de Almería para implantar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo persigue una gestión energética más sostenible y la reducción significativa del consumo de energía en el campus. Al aprovechar la energía solar, una fuente inagotable y limpia, se puede generar electricidad de manera renovable, disminuyendo así la dependencia de fuentes de energía contaminantes. Al mismo tiempo, al disminuir el uso de fuentes de energía no renovables, se logra una reducción directa de las emisiones de carbono asociadas, contribuyendo así a mitigar el impacto ambiental de la institución y disminuir su huella de carbono. Además, fomentando mediante la propia acción el uso de las energías limpias, la universidad aspira a ser ejemplo inspirador no solo para la comunidad académica sino también para el entorno, promoviendo el compromiso con la sostenibilidad y las prácticas eco-amigables en otros ámbitos de la sociedad.