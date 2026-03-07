Las ayudas para reestructuración y reconversión de viñedo se pueden solicitar hasta el 19 de marzo

Con 2,5M€ para 2026, las subvenciones respaldan acciones como la replantación y mejoras en la técnica de gestión de viñas andaluzas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2026 para reestructuración y reconversión del viñedo en Andalucía. Como recogía el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los interesados en acogerse a estas subvenciones disponen de 15 días hábiles a partir del 27 de febrero, es decir hasta el 19 de marzo, para hacer los trámites y pueden acceder a los formularios a través de la web del Gobierno andaluz (https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25146).

En total, estas ayudas cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros para 2026 financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Con estos recursos económicos que gestiona el Gobierno andaluz se respaldará a viticultores de la comunidad autónoma que cultivan viñedos destinados a producir uva de vinificación.

Entre otras acciones, se subvenciona la replantación de viñas con o sin sistema de conducción. Concretamente, estos incentivos respaldan arranque, preparación del suelo, fertilización, plantación, injertado en campo, espaldera, desinfección, despedregado, nivelación, protección alrededor de la planta y abancalamiento. Por otro lado, las ayudas se dirigen también al sobreinjertado que se realiza para la reconversión de viñedos por cambio de variedad; y a la modificación de vaso a espaldera como mejora de las técnicas de gestión del cultivo.

Asimismo, también se consideran subvencionables acciones ligadas a la replantación tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios. En concreto, la preparación del suelo, la fertilización, la plantación, el injertado en campo, la desinfección y la protección que rodea a la planta.