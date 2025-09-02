Las líneas especiales de autobús para la Feria registran el mejor dato de la historia tras alcanzar los 128.162 viajeros, un 5,08% más que en 2024

Este registro evidencia que los almerienses utilizan cada vez más el transporte público en los grandes eventos en detrimento del vehículo privado

Todos los taxis de la ciudad, un total de 284, han prestado servicio durante estos días y se ha reforzado la centralita para mejorar la atención de los clientes y los tiempos de espera

“Es el mejor dato de la historia de la Feria en cuanto al uso del transporte público en nuestra ciudad”. Así de claro ha valorado la concejala de Función Pública y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, el éxito que un año más ha supuesto el dispositivo de autobuses especial diseñado por el Ayuntamiento de Almería y Alsa-Surbus, la empresa concesionaria del transporte público urbano en la capital, con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Mar.

“El hecho de pulverizar durante tres años consecutivos todos los récords de usuarios y conseguir el mejor dato de la serie histórica nos indica que estamos trabajando en la línea correcta para que los almerienses utilicen cada vez más el transporte público en los grandes eventos en detrimento del vehículo privado, lo que ayuda a que la movilidad sea más fluida y haya menos atascos”, ha asegurado García Lorca, quien igualmente ha valorado “el esfuerzo y el excelente servicio que los trabajadores de Alsa-Surbus han prestado durante estos intensos días festivos”.

Según los datos facilitados por la empresa concesionaria, del 22 al 31 de agosto, han sido 128.162 los usuarios que se han decantado por utilizar alguna de las 8 líneas de Feria que acercaban a los almerienses desde los barrios hasta el Recinto Ferial, epicentro de la celebración de las fiestas. En concreto, este año los autobuses han partido desde el Centro, c/ Granada, Pescadería, Piedras Redondas, El Alquián, Retamar, Torrecárdenas y Carretera de Ronda, con destino final en el Ferial y alternando frecuencias entre los 9 y los 30 minutos, en función de las necesidades.

En términos porcentuales el crecimiento ha sido de 5,08 puntos respecto a 2024 y de 12,07 respecto a 2023, lo que suponen 6.194 y 13.804 viajeros más, respectivamente.

Tal y como reflejan los datos, de media unos 14.240 almerienses han utilizado una de loas 8 líneas especiales de Feria, siendo el último sábado, el día 30 de agosto, el día con un mayor número de usuarios, un total de 18.763.

“La realidad es que estamos muy satisfechos de la gran acogida que ha vuelto a tener este servicio y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para potenciarlo y mejorarlo cada año”, ha dicho María del Mar García Lorca, quien ha recordado que han sido un total de 26 vehículos los que han estado dando servicio a este dispositivo especial, a los que se suman los de las líneas regulares y la Lanzadera del Cooltural Fest, que funcionó durante la celebración del festival.

La flota de taxis, al completo

A este dispositivo especial de autobuses se suma el refuerzo que la Unión Provincial del Taxi de Almería ha implantado en la centralita durante estos días para atender las llamadas y dar un servicio óptimo.

Tal y como ha trasladado Juan José Sevilla, presidente del gremio en la capital, “hemos mantenido toda la flota, 284 vehículos, a disposición de los clientes para dar un mejor servicio y que hubiese el menor tiempo posible en espera de llegada a domicilio”. Igualmente, ha agradecido “la organización y seguridad” que ha tenido el sector durante la celebración de la Feria.

“El objetivo del Ayuntamiento de Almería es seguir mejorando y promoviendo una movilidad sostenible para mejorar los flujos de circulación en la ciudad. Agradecemos nuevamente a todos los usuarios del transporte público su colaboración así como a los trabajadores de Alsa-Surbus y a los taxistas el esfuerzo realizado durante estos intensos días”, ha trasladado María del Mar García Lorca, quien ha lamentado “un nuevo balance de Feria derrotista y alejado de la realidad por parte del Partido Socialista”.

“El récord de usuarios del transporte público en las líneas que conectan la ciudad con el Recinto Ferial, por tercer año consecutivo, demuestra que quien sigue en un declive constante no es la Feria, es el Psoe con sus bulos”, ha concluido.