El paro se reduce en agosto en 66 personas y alcanza la cifra registrada más baja desde 2007

El número total de parados en la provincia es de 43.537 personas

Se trata de la cifra más baja de parados en un mes de agosto desde al año 2007

En comparación con los datos de hace un año, hay hoy en Almería

-4.450 parados menos, lo que supone un descenso del -9,27%

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes de agosto, ha descendido en -66 personas en relación con el mes de julio, es decir, un -0,15% menos, situándose la cifra total de parados en 43.537 personas.

Esta cifra de parados es la más baja registrada en un mes de agosto desde el año 2007, cuando se registraron 34.630 parados. Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay hoy -4.450 parados menos que en agosto de 2024, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del -9,27%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en agosto en 17.926 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 25.611.

Del total de desempleados, 8.677 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en el sector del colectivo sin empleo anterior (-159) y agricultura (-140), aumentando en los sectores de servicios (147), industria (62) y construcción (24).

La estructura por sectores del paro en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 28.540 parados, colectivo sin empleo anterior 4.994, agricultura 4.274, construcción 3.988 e industria 1.741.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes de agosto ha sido de 316.321 trabajadores afiliados, lo que supone un descenso de -3.517 afiliados respecto a julio, un -1,10 % menos.

En términos interanuales, hay hoy 5.798 afiliados más que hace un año, es decir, en agosto de 2024, lo que porcentualmente es un 1,87 % más.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General 252.121, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 63.153, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 1.047.

Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, 202.349 pertenecen al Régimen General, 47.519 trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.253 al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos, del mes de julio, se registraron en Almería 71.403 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Ello supone un descenso de -4.566 trabajadores extranjeros afiliados respecto a junio (-6,01%) y un incremento de 2.826 trabajadores extranjeros afiliados respecto a julio de 2024 (4,12%).

Esta cifra representa un 22,32% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de julio (319.838).

Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 46.847 hombres y 24.557 mujeres. Por otra parte, 55.469 son nacionales de países no comunitarios y 15.934 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 31.335 están afiliados al Sistema Especial Agrario, 30.681 al Régimen General, 8.347 son autónomos, 878 están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 163 al Régimen del Mar.