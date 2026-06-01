El Ayuntamiento de Almería destina cerca de 500.000 euros al mantenimiento y mejora de quince colegios de la capital

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, presenta el plan de actuación que se ejecutará durante el verano y con carácter plurianual con el objetivo de extenderse a la totalidad de centros de educación infantil y primaria

La alcaldesa de Almería, Maria del Mar Vázquez, acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha presentado hoy el nuevo Plan de Mejora de Centros Educativos impulsado por el Ayuntamiento de Almería, una actuación que supondrá una inversión cercana a los 500.000 euros y permitirá acometer obras de mejora y mantenimiento en quince colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la capital.



La presentación de este Plan, que se acometerá anualmente, se ha llevado a cabo en el CEIP Rafael Alberti, uno de los centros incluidos en esta actuación que, en este su primer año, licitará ahora sus trabajos con un presupuesto de 481.850 euros y que se desarrollará durante los meses de verano con un plazo de ejecución de tres meses, con el objetivo de que los trabajos estén finalizados antes del inicio del curso escolar 2026-2027.



Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad” y ha defendido que “invertir en los centros educativos es invertir en el futuro de Almería”.



“Esta inversión en mantenimiento no es solo una cifra; es una manifestación de nuestro compromiso con la calidad de la educación y con el futuro de nuestros jóvenes”, ha afirmado, destacando que desde el inicio del mandato municipal se ha mantenido una prioridad clara: garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje.



La alcaldesa ha explicado que este programa forma parte de la estrategia municipal de modernización y mantenimiento de las infraestructuras educativas, una labor que se desarrolla en colaboración permanente con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y en contacto directo con los equipos directivos y los Consejos Escolares de los centros.



“Estos trabajos son el resultado de un diálogo constante con la comunidad educativa. Escuchamos las necesidades específicas de cada colegio porque sabemos que cada centro tiene una realidad y unos desafíos diferentes”, ha señalado.







Actuaciones adaptadas a las necesidades de cada centro



El plan se estructura en tres lotes de actuación y permitirá intervenir en los colegios Indalo, Giner de los Ríos, Virgen del Mar, Adela Díaz, San Indalecio, San Bernardo, Maestro Rodríguez Espinosa, Torremar, Madre de la Luz, Rafael Alberti, Mar Mediterráneo, Rosa Relaño, Mar de Alborán, Freinet y Padre Méndez.



Las actuaciones previstas incluyen trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, pintura, carpintería metálica y de madera, impermeabilización, mejora de cerramientos, renovación de aseos, sustitución de elementos deteriorados y adecuación de espacios exteriores.



Entre las intervenciones más destacadas figuran la instalación y renovación de lavabos, griferías, inodoros y urinarios; la ejecución de nuevas soleras y pavimentos; la colocación de azulejos y revestimientos; la mejora de pistas deportivas y zonas de juego; la sustitución de puertas y elementos de carpintería; la instalación de vallados y cerramientos; la limpieza y mejora de redes de saneamiento; así como actuaciones destinadas a reforzar la protección de los centros frente a episodios meteorológicos adversos.



Una apuesta por la calidad educativa



Maria del Mar Vázquez ha insistido en que la calidad de la educación no depende únicamente de lo que ocurre dentro de las aulas, sino también de las condiciones del entorno en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. “Hoy no solo estamos anunciando obras. Estamos reafirmando nuestra voluntad de seguir trabajando junto a docentes, familias, personal de los centros y administraciones para garantizar espacios educativos donde cada estudiante se sienta seguro, valorado y motivado para desarrollar todo su potencial”, ha destacado.

En esta línea ha subrayado el carácter “plurianual” de estas inversiones de forma que en este y sucesivos años se pueda alcanzar a la totalidad de centros educativos de infantil y primaria.



La alcaldesa ha concluido agradeciendo la colaboración de la comunidad educativa y animando a seguir trasladando propuestas y necesidades para continuar mejorando las instalaciones escolares de la ciudad. “Con esfuerzo, diálogo y dedicación seguiremos construyendo un futuro mejor para nuestros jóvenes y para Almería”, ha finalizado.

