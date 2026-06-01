La alcaldesa anuncia la convocatoria de una quincena de plazas anuales de Policía Local 

María del Mar Vázquez preside la toma de posesión de dos inspectores, tres subinspectores y cuatro oficiales que han ascendido tras un procedimiento de promoción interna

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado la convocatoria de en torno a una quincena de plazas anuales de Policía Local de Almería “porque tenemos el compromiso real de aumentar la plantilla paulatinamente, dando respuesta a las necesidades que nos trasladáis para que cada vez haya más profesionales al servicio de la ciudad”.

Así lo ha avanzado este lunes durante la toma de posesión de dos inspectores, tres subinspectores y cuatro oficiales de la Policía Local como funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Almería tras un procedimiento de promoción interna. Durante el acto, celebrado en un abarrotado Salón de Plenos de familiares y amigos, Vázquez ha incidido “en la apuesta municipal” por mejorar “todos los recursos” con los que cuenta la Policía Local. Un cuerpo para el que se han creado diferentes unidades en el último año, como son el Grupo Rápido de Intervención Policial (GRIP), la Unidad Canina, la Unidad de Caballería o la reciente Unidad de Participación Ciudadana y Mediación Policial.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por varios concejales del Equipo de Gobierno municipal entre los que se encontraba la responsable de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, y la de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, además del superintendente jefe de la Policía Local, Gregorio Zambudio, ha señalado que la convocatoria anual de estas plazas se realizará “adaptándose a las necesidades de cada momento”.

Por último, María del Mar Vázquez ha trasladado su enhorabuena a los nueve mandos que han tomado posesión, a los que ha definido como “personas muy leales con la ciudad y muy comprometidas con los ciudadanos”.

Por su parte, el superintendente jefe de la Policía Local de Almería, Gregorio Zambudio, les ha trasladado la responsabilidad que supone para ellos, a partir de ahora, ser mando: “Hoy asumen un importante y a la vez claro compromiso personal y profesional, un compromiso que conlleva una gran responsabilidad y que tendrá trascendencia para el conjunto de la sociedad. Les deseo un camino exitoso”.