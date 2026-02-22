Los carnavaleros cumplen con su ritual y ponen fin a su fiesta con el tradicional ‘Entierro de la Sardina’

El Parque de las Almadrabillas ha sido el punto de encuentro para la quema, la celebración de actuaciones y las actividades infantiles que se cancelaron el sábado 14 por el temporal de viento

Tres semanas después del comienzo de la programación, iniciada el 1 de febrero con el festival infantil no competitivo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, tras el concurso de agrupaciones celebrado los días 7 y 8 de febrero sus dos semifinales y el 14 de febrero la final, y después de las grandes celebraciones ‘de calle’ como la Fiesta Gastronómica el día 15, la noche del pregón de José Luis Jaén el pasado viernes 20 o el gran desfile y la Noche en Color del sábado 21, el Carnaval de Almería ha cerrado hoy una fantástica edición con el tradicional Entierro de la Sardina.

A las 11.30 horas partía la comitiva desde la carpa de la Avenida Federico García Lorca y Obispo Orberá, recorriendo en sentido descendente hasta llegar al Parque de las Almadrabillas, bajo el Cable Inglés.

Allí se ha procedido al acto protocolario de la quema y el testamento del dios Momo, este año encarnado por el cuartetero David Redondo, todo ello organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA) en colaboración con el Ayuntamiento de Almería.

Además, la cita en esta soleada mañana de domingo también ha permitido volver a escuchar a algunas de las agrupaciones presentadas a concurso en esta edición y desarrollar muchas de las actividades infantiles previstas para el 14 de febrero en el Mirador de la Rambla y que se tuvieron que cancelar debido al fuerte temporal de viento.