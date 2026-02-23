La Policía Nacional desarticula en El Ejido un grupo criminal dedicado a facilitar empadronamientos ficticios para regularizar de forma ilícita a ciudadanos extranjeros en el poniente almeriense

§ La operación “FURIA” se ha saldado con siete detenidos por falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal

§ La investigación se inició tras la denuncia del propietario de una vivienda en la que figuraban empadronadas dos personas sin su consentimiento

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido un grupo criminal asentado en el poniente almeriense que se dedicaba a facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular con la finalidad de que estos pudieran obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia. La operación, denominada “FURIA”, se ha desarrollado en los municipios de El Ejido y Vícar y se ha saldado con la detención de siete personas.

La investigación fue asumida por el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido tras recibirse el pasado mes diciembre de 2025 la denuncia de un ciudadano extranjero propietario de una vivienda en la localidad de Vícar, quien manifestó que en su inmueble figuraban empadronadas dos personas sin su consentimiento y que nunca habían residido en el domicilio.

A raíz de estos hechos, y ante los indicios de un delito de falsedad documental, los agentes iniciaron una investigación que permitió destapar una operativa perfectamente estructurada y coordinada. El entramado captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular a través de dos intermediarios, quienes los ponían en contacto con un facilitador central encargado de gestionar la documentación necesaria para simular la residencia en determinadas viviendas.

El principal investigado elaboraba contratos de arrendamiento, autorizaciones y otros documentos, utilizando plantillas idénticas en las que únicamente variaban los datos de arrendadores y arrendatarios, evidenciando un “modus operandi” reiterado y organizado. Asimismo, asesoraba a los interesados e incluso los acompañaba a dependencias municipales para formalizar los trámites administrativos, sin que los extranjeros llegaran a residir realmente en las viviendas en cuestión.

Por cada gestión, los imputados percibían cantidades que oscilaban entre los 800 y los 1.200 euros. Durante la investigación se practicaron vigilancias “in situ”, tomas de declaración y reconocimientos fotográficos en los que varios de los ciudadanos extranjeros implicados reconocieron directamente los hechos y la participación del entramado.

Como resultado de la actuación policial, han sido detenidas siete personas: tres integrantes considerados piezas clave del grupo —uno de los captadores, el facilitador documental y uno de los propietarios de las viviendas— y cuatro ciudadanos extranjeros que utilizaron los empadronamientos falsos para tramitar o renovar su permiso de residencia.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de El Ejido.

La operación ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social —Unidad de Control y Prevención del Fraude— y la Oficina de Extranjeros de Almería, cuya coordinación ha resultado fundamental para el esclarecimiento de los hechos.