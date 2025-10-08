Los precios de los alquileres vacacionales en Andalucía para el Puente de Todos los Santos comienzan desde 88 € por noche

Andalucía: Índice de Precios Puente de Todos los Santos 2025

El portal de alquileres vacacionales Holidu (www.holidu.es) presenta un análisis detallado sobre los precios medios de alojamientos turísticos en Andalucía durante este otoño 2025, con especial atención a la semana del Puente de Todos los Santos. El estudio revela diferencias significativas de precio entre destinos costeros y de interior, proporcionando a los viajeros una amplia variedad de opciones.

Marbella registra el precio más alto en Andalucía, con 200 € por noche.

Arcos de la Frontera ofrece la tarifa más asequible, con 88 € por noche.

El precio medio de alquiler vacacional en Andalucía durante octubre de 2025 es de 116 € por noche.

Sevilla (171 € por noche), Estepona (158 € por noche) y Málaga (137 € por noche) se posicionan entre los destinos más caros.

Más del 80% de los destinos andaluces tienen precios en la categoría económica (menos de 165 € por noche).

Los destinos más baratos

Posición Destino Región Precio medio por noche 1 Arcos de la Frontera Andalucía €88 2 Vera Andalucía €90 3 Zahara de la Sierra Andalucía €91 4 Roquetas de Mar Andalucía €93 5 Setenil de las Bodegas Andalucía €95

El análisis de Holidu muestra que Marbella lidera la lista de precios con una media de 200 € por noche, seguida por Sevilla (171 € por noche) y Estepona (158 € por noche). Otros destinos populares como Málaga (137 € por noche), Granada (132 € por noche) y Córdoba (134 € por noche) también presentan precios superiores al promedio regional.

En el rango medio, ciudades como Cádiz (104 € por noche), Ronda (116 € por noche), Mijas (131 € por noche) y Fuengirola (129 € por noche) ofrecen opciones atractivas tanto por ubicación como por coste. Destinos como Torremolinos y Manilva registran precios de 110 € por noche.

Por otro lado, quienes buscan escapadas más asequibles pueden optar por localidades como Arcos de la Frontera (88 € por noche), Vera (90 € por noche), Zahara de la Sierra (91 € por noche) y Roquetas de Mar (93 € por noche). Estas regiones se consolidan como referentes del turismo económico en el periodo festivo de Todos los Santos.

Los destinos más caros

Posición Destino Región Precio medio 1 Marbella Andalucía €200 2 Sevilla Andalucía €171 3 Estepona Andalucía €158 4 Salobreña Andalucía €143 5 Casares Andalucía €141

Metodología

Este estudio se basa en regiones andaluzas, incluidas entre las 500 más buscadas en el portal holidu.es durante los últimos seis meses. Los precios presentados corresponden a la mediana por noche en cada región para octubre de 2025.

