Miles de técnicos medios y superiores del SAS se movilizan para exigir su reclasificación profesional

La convocatoria de huelga de hoy de CCOO y UGT es estatal y responde al incumplimiento del Acuerdo Marco por una Administración del Siglo XXI que reclasifica profesionalmente a los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente. En Andalucía, las concentraciones en todos los centros sanitarios han sido secundadas de forma mayoritaria por estos colectivos con un seguimiento del 70% en el turno de mañana.

Bajo el grito de “¡se acabó!” miles de técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud han secundado la huelga estatal para exigir el cumplimiento del acuerdo que desbloquea su reclasificación profesional. Una reivindicación histórica de CCOO y UGT, cuyo acuerdo firmaron tras unas duras negociaciones en el año 2022.

En el SAS estaban llamados unos 30.000 profesionales -en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas- con un seguimiento del 70% en el turno de mañana. De esta forma, las concentraciones de protesta en los centros de trabajo han sido multitudinarias, ya que además se ha unido el personal que se encontraba de servicios mínimos.

CCOO y UGT consideran la jornada como histórica y esperan que la Administración central negocie la implantación inmediata de la reclasificación con sus retribuciones correspondientes. De no ser así, estas dos organizaciones sindicales continuarán con la escalada de movilizaciones.