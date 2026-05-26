El acuerdo global entre la UITA y TESCO refuerza la regulación del empleo agrícola frente al impacto del cambio climático

El análisis estructural de las cadenas de valor agropecuarias evidencia la necesidad de fiscalizar los protocolos de comercio ético desde el propio origen de la producción local. Con motivo de las sesiones de trabajo concluidas este martes en Almería, se constata el papel clave de los convenios colectivos frente a las exigencias del mercado exterior.

La articulación de alianzas internacionales responde a la necesidad de equilibrar las fuerzas en una cadena de valor local caracterizada por la asimetría. En el marco de las jornadas concluidas en Almería, FICA UGT Almería y CCOO Industria de Almería han analizado cómo el convenio sectorial debe reforzarse mediante el cumplimiento obligatorio de los acuerdos marco globales.

Las dinámicas de la gran distribución agroalimentaria imponen condiciones de precios que repercuten de forma directa en los salarios y en la estabilidad de las plantillas de la provincia. Más de 25.000 personas empleadas en los almacenes de envasado sufren las consecuencias de contratos temporales y jornadas irregulares que dificultan la conciliación básica.

Para mitigar estos desequilibrios estructurales, ambas centrales sindicales defienden el convenio colectivo como el pilar fundamental que debe guiar las auditorías de comercio ético de corporaciones como TESCO. La supervisión directa en las comercializadoras locales se plantea como la única vía para evitar el fraude laboral y la desprotección.

La emergencia climática y su manifestación en forma de olas de calor extremo añaden un factor de riesgo estructural para la salud en el agro almeriense. Desde CCOO Industria de Almería y FICA UGT Almería se destaca que el estrés térmico ya no es un fenómeno coyuntural, lo que exige una reconfiguración definitiva de los calendarios laborales y paradas obligatorias.

El impacto de estas jornadas radica en la vinculación del sindicalismo de base con las redes de control internacional de los Foros de Comercio Ético. De este modo, las organizaciones sindicales establecen un precedente analítico para supervisar que la rentabilidad empresarial no se sostenga sobre la vulneración de derechos.