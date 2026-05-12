Los templos del Antiguo Egipto en el Museo de Almería este jueves y viernes

Con entrada libre hasta completar aforo, Amigos de la Alcazaba y Museo de Almería organizan sus V Jornadas de Egiptología en Almería los días 14 y 15 de mayo

Participarán cuatro de los más famosos egiptólogos españoles

Tras los incontestables éxitos de las cuatro primeras ediciones, la asociación Amigos de la Alcazaba y el Museo de Almería vuelven a organizar una nueva edición, la quinta, de sus Jornadas de Egiptología en Almería. Serán en el salón de actos del Museo, con entrada libre, este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, a partir de las 18.30 horas en la primera sesión y a las 19.30 horas en la segunda, con cuatro de los más famosos egiptólogos españoles que pondrán el foco en esta ocasión en ‘El universo de los templos egipcios’, recogiendo así el testigo de la pasada edición, dedicada a ‘Diosas, reinas y mujeres en el Antiguo Egipto’.

Los templos egipcios, junto a las pirámides, constituyen las huellas más monumentales del Antiguo Egipto. Sus colosales dimensiones están hechas “a escala divina”, pues eran las auténticas residencias de los dioses. Pero estos centros religiosos también eran centro de poder político, económico y simbólico, con unas riquezas que llegaron a rivalizar con las de los faraones. Todavía causan asombro a los visitantes templos como los de Karnak, Luxor, Abidos, Abu Simbel, Dendera, Filé, Edfú…que hablan de una civilización obsesionada con la inmortalidad y la relación con los dioses.

Así, Almería volverá a ser cita para los amantes de la civilización faraónica, que demuestran ser multitud en cada edición de las jornadas por la asistencia en todas y cada una de las conferencias.

Las dos primeras serán el jueves, 14 de mayo. A las 18.30 horas con ‘Entre el cielo y la tierra. Los templos del antiguo Egipto’, a cargo de Antonio Pérez Largacha, profesor la Universidad Internacional de la Rioja y divulgador a través de sus múltiples publicaciones. A las 19:30 horas será el turno para ‘Los Templos de Millones en Tebas’, por Myriam Seco Álvarez. Profesora de la Universidad de Sevilla y directora de Proyecto del Templo de Millones de Años de Tutmosis III en Luxor.

La segunda doble sesión será el viernes, 15 de mayo. A las 18:30 horas con la ponencia ‘Templos divinos en el paisaje sagrado de Tebas’, por Inmaculada Vivas Sainz, profesora de arte de la UNED-Madrid y miembro del proyecto ‘El Valle de las Momias Reales’; y a las 19:30 horas con ‘Abu Simbel. El templo de Ramsés II salvado de las aguas’, a cargo de Esther Pons Mellado, conservadora del Departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional y codirectora la misión española de Oxirrinco en Egipto.

Amigos de la Alcazaba, referente de la Egiptología en Almería

Amigos de la Alcazaba está considerada como una entidad destacada en la difusión y apoyo de la Egiptología española. En colaboración con el Museo de Almería ha organizado las exposiciones ‘Tebas. Los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del desierto’ (2016) e “Investigación Arqueológica Española en Egipto” (2021), exposición pionera en España por mostrar por primera vez de manera conjunta los trabajos de las 11 misiones españolas en Egipto. De enorme éxito de convocatoria son sus conferencias, sus Jornadas de Egiptología y los extraordinarios viajes a Egipto. Todo ello coordinado por Francisco Verdegay.

“Del espíritu romántico que se necesita para amar a Egipto sobre todas las cosas”, decía Terenci Moix… Y es que la ‘Egiptomanía’ es un “virus” que contagia a todos los que están en contacto con la tierra egipcia. Pero, ¿por qué Egipto nos fascina tan irresistiblemente? “Es cierto que las impresionantes pirámides y los colosales templos nos sobrecogen, como sobrecogieron hace más de dos mil años a los griegos, sus primeros “turistas”. Pero lo que más nos impresiona del Antiguo Egipto es su humanidad. Intuimos que, a pesar del tiempo y la tecnología que nos separa, aquellos hombres y mujeres se formularon las preguntas claves de la existencia, mostrando una incontenible la alegría por la vida y un anhelo de inmortalidad para seguir disfrutándola, el deseo de orden frente al caos, el respeto a naturaleza, la ética de la lucha del bien contra el mal, la aceptación de las grandes contradicciones de la vida, la profunda espiritualidad…”, apunta Francisco Verdegay.

Desde presidentes de gobierno, a científicos, escritores, artistas, estadistas, filósofos… se han acercado a las fuentes de esta civilización para beber del conocimiento y misterios de esta civilización. Por todo ello, el legado material de Egipto es considerado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, un legado que cuando estuvo en peligro por la construcción de la presa de Asuán produjo la mayor movilización del mundo para acudir a su salvamento.