La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería aprueba la protección de nuevos edificios y espacios en la capital

La actuación contempla tres nuevos espacios: el Puente de la Rambla del Torrejón, el Sagrado Corazón de Jesús y el Monumento a los Mártires de la Libertad

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable a la ampliación puntual del catálogo de edificios y espacios protegidos de Almería capital. Esta ampliación incorpora 79 elementos de patrimonio arquitectónico con la actualización de 47 elementos, lo que supone 126 nuevas fichas, dotándolos de un régimen de protección que permita su conservación.

De los 50 edificios y espacios aportados, 47 son actualizaciones y 3 son de nueva incorporación. La actualización consiste en nuevas fotografías mostrando el estado de conservación después de las distintas restauraciones, así como la aportación de nuevos datos sobre los mismos. Las tres nuevas construcciones, se corresponden con El Puente de la Rambla del Torrejón, el Sagrado Corazón de Jesús y el Monumento a los Mártires de la Libertad.

La actuación que conlleva esta modificación puntual produce un impacto positivo que está relacionado directamente con la riqueza monumental y cultural del municipio, además de fortalecer su patrimonio Histórico.