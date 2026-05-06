Correos emite un sello dedicado al 70 aniversario de la serie filatélica ‘Europa’

Este 70 aniversario conmemora siete décadas, no solo de correo transfronterizo, sino de la evolución del sello como embajador de la identidad europea

· El sello tiene una tirada de 75.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha emitido un sello dedicado a la serie filatélica ‘Europa’, que cumple siete décadas de historia consolidándose como una de las emisiones más emblemáticas y queridas por los coleccionistas de todo el mundo.

Todo comenzó el 15 de septiembre de 1956, cuando seis países pioneros (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) lanzaron los primeros sellos con un diseño común. Aquella iniciativa buscaba simbolizar la reconstrucción, la paz y la integración de un continente que aún sanaba las heridas de la posguerra.

España se sumó a este proyecto de unidad en 1960, aportando desde entonces diseños que han reflejado nuestra riqueza cultural y compromiso europeo. Con el paso de los años, lo que empezó como una pequeña familia de administraciones postales ha florecido hasta convertirse en una red de 53 organizaciones coordinadas hoy por PostEurop. Cada emisión anual bajo un tema común permite a los ciudadanos descubrir los tesoros ocultos y valores compartidos de nuestros pueblos.

Este 70 aniversario conmemora siete décadas no solo de correo transfronterizo, sino de la evolución del sello como embajador de la identidad europea. A lo largo de su historia, las emisiones Europa han sabido adaptarse a los tiempos, integrando innovaciones tecnológicas y celebrando la riqueza cultural a través de su popular concurso anual. Siete décadas después de aquel primer trazo común, esta serie demuestra que la filatelia sigue siendo una herramienta poderosa para estrechar lazos entre naciones.

El sello de este año, diseñado por Klaus Welp, une a todos los países bajo un mismo motivo: una composición de puntos de colores que representa nuestras conexiones, completada por siete puntos blancos en diagonal, símbolo de siete décadas de esfuerzo postal conjunto. Es, en definitiva, un tributo al espíritu de concordia que viaja en cada sobre que cruza nuestras fronteras.

Con una tirada de 75.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium, esta emisión se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas :

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 40 x 40 mm

Efectos en pliego: Pliego de 25. Tiene Pliego Premium de 8 + 2 viñetas

Valor postal de los sellos: Tarifa B

Tirada: 75.000 sellos + 3.000 Pliegos Premium