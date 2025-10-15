Los usuarios del Centro de Mayores Alborán exigen un nuevo edificio

En la mañana de hoy, 15 de octubre, las personas usuarias del Centro de Participación Activa III

(Centro de Mayores Alborán), situado al comienzo de la Avenida Cabo de Gata de Almería, se han

concentrado a las puertas del mismo para exigir a la Junta de Andalucía la construcción de un

edificio nuevo.

Se trata de una reivindicación histórica que al no haber sido atendida aún, ha obligado a llevar a

cabo este acto para darla a conocer a la opinión pública.

El edificio del CPA III cuenta con más de cien años de antigüedad, es pequeño y está bastante

deteriorado. Muchas actividades se hacen en el patio exterior de la entrada -cuando las condiciones

climáticas lo permiten- y los espacios interiores para hacer otras son diminutos e insuficientes.

Se trata de una edificación con una serie de problemáticas que no se solucionan con reparaciones

puntuales; solo la construcción de una nueva sería la solución. De hecho ya existe un proyecto

elaborado que solo requeriría de voluntad para llevarlo a cabo. Solo así se dotaría a las personas que

son socias del centro de un espacio amplio y digno para efectuar todas las actividades que

demandan y necesitan, y que ahora no se pueden poner en marcha. En buenas condiciones, este

centro, por su situación geográfica, podría prestar servicio a un número muchísimo más elevado de

personas, en comparación con las que atiende a día de hoy.



Por eso, los actuales usuarios, y los que potencialmente podrían serlo, necesitan que las obras se

puedan iniciar en el 2026.