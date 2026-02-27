Los vecinos de El Alquián denuncian que se reúnen entre desconchones y rejas que se caen

El Centro Vecinal de El Alquián es un lugar de encuentro y de aprendizaje. En él personas mayores se forman en distintas áreas, como informática, y asimismo alberga la sede de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen de El Alquián y de la Asociación Cultural de Mujeres ‘Naquial’. “Sin embargo, el estado de las instalaciones es lamentable. Hablamos de un centro que, literalmente, se está viniendo abajo a la vista de todos”, ha criticado el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas.

Por ello, ha reclamado al equipo de Gobierno municipal una “intervención inmediata” en este centro vecinal, un espacio que utilizan a diario usuarios de la escuela de adultos, vecinos y vecinas de la asociación, y distintos colectivos culturales del barrio.

El edil socialista ha enumerado algunas de las principales carencias detectadas en la visita al centro, como el estado del patio, con una necesidad urgente de mejora para poder desarrollar actividades con seguridad; rejas en mal estado, con riesgo de desprendimiento; aseos en muy mal estado; y la necesidad de una puesta a punto en general de pintura, techos y paredes dañadas, así como la revisión de bajantes y canaletas.

“Estamos hablando de cosas muy sencillas: mantenimiento, pintura, arreglos de seguridad, sombra en el patio y mobiliario. No estamos pidiendo un gran proyecto, pedimos dignidad y seguridad”, ha insistido.

“Esta reforma cuesta lo mismo que un contrato de fotógrafo para la alcaldesa”, asegura Fernández Mañas, quien reitera que por ello es “una cantidad perfectamente asumible para el Ayuntamiento, sobre todo cuando se trata de un centro que usan tantos colectivos y que cumple una función social clave”.

El concejal socialista ha recordado que se trata de una demanda que la asociación de vecinos ha trasladado al Ayuntamiento en numerosas ocasiones, sin embargo, “lo único que reciben los vecinos son promesas que no se concretan”. “Estamos ya cerca del tercer año de mandato y aquí no se ha hecho nada. El barrio no puede seguir esperando”, ha resaltado.

El Grupo Municipal Socialista pide al Ayuntamiento que ponga en marcha de manera inmediata una revisión técnica del estado del centro y una actuación urgente en los ele

mentos de seguridad; un plan de mantenimiento (pintura, aseos, bajantes, canaletas y patio) con un presupuesto asignado; la instalación de un toldo u otra solución de sombra para el patio; la dotación de mobiliario para actividades formativas y vecinales y un calendario público de ejecución, acordado con la asociación vecinal y los usuarios.

“En política municipal hay decisiones que se notan en lo cotidiano: en el sitio donde nuestros mayores aprenden, en el local donde ensaya un grupo de música del barrio, en la sede donde se organiza la vida vecinal. El Alquián merece un centro vecinal a la altura”, ha concluido José Fernández Mañas.