El Colegio de Economistas de Almería recibe la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa en su 25º aniversario

La Junta de Andalucía reconoce la trayectoria de la institución y su contribución esencial al desarrollo económico y social de la provincia

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha sido distinguido por la Junta de Andalucía con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa, coincidiendo con la celebración de su cuarto de siglo de historia. Este reconocimiento, otorgado por resolución de la Delegación del Gobierno en Almería el 16 de febrero de 2026, pone en valor la labor excepcional de la institución en beneficio de la provincia.

La concesión de esta bandera se enmarca en un año de especial relevancia para el Colegio, que conmemora su 25 aniversario defendiendo los intereses de los profesionales almerienses y contribuyendo de manera activa al progreso económico y social de la tierra. La corporación nació fruto de la unificación del Colegio de Titulares Mercantiles y el Colegio de Economistas de Almería, consolidándose como una corporación de derecho público fundamental para el tejido productivo.

La decana del Colegio, Dña. Ana Moreno Artés, ha expresado el profundo orgullo que supone este galardón para todo el colectivo. “Es para mí un verdadero honor recibir la bandera de Andalucía en nombre del Colegio, una institución que lleva 25 años contribuyendo al desarrollo y bienestar social de nuestra provincia”, ha señalado Moreno.

La decana destacó la singularidad de la profesión, subrayando que, aunque no existe una colegiación obligatoria ni reserva general de actividad, el valor del Colegio reside en su compromiso con la excelencia. “El valor de nuestra institución se basa en la calidad, nuestro código deontológico, una formación referente y el servicio que ofrecemos a la sociedad”, ha afirmado. Asimismo, ha resaltado que detrás del éxito de muchas empresas locales se encuentran economistas que velan por la salud financiera y la generación de riqueza.

Ana Moreno no ha querido olvidar el esfuerzo colectivo que ha hecho posible este hito: “Tengo el privilegio de recoger este reconocimiento con orgullo y responsabilidad, pero es el resultado del trabajo generoso de muchas personas a lo largo de estos años: mis compañeros de la actual Junta de Gobierno, los de juntas anteriores, los empleados y, sobre todo, cada uno de los economistas que conformamos el Colegio”.

Un cuarto de siglo de compromiso

Desde su creación en el año 2000, el Colegio ha impulsado iniciativas de prestigio como el Premio Economía, con el que reconoce anualmente a las entidades y personas que generan bienestar social en Almería. Este nuevo reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía supone, en palabras de la decana, “una motivación y una preciosa oportunidad de poner en valor la labor que realizamos, generando confianza y seguridad en todos los ámbitos en los que prestamos servicio”.

La ceremonia concluyó con un agradecimiento institucional a la Junta de Andalucía por una distinción que refuerza el papel del Colegio como motor de la economía almeriense.