Nace SOL, la nueva mascota de Almerienses

El diseño corporativo se transforma en una figura jovial, risueña y servicial que recoge el testigo del icónico ‘Indalete’ de Almería 2005 como referente de cercanía, dinamismo y conocimiento de nuestra tierra, para conectar con la sociedad y proyectar el orgullo de ser almeriense.

El partido político Almerienses ha presentado de manera oficial su nueva apuesta estratégica de identidad visual con el nacimiento de SOL, la mascota oficial de la formación. Con este hito, la organización busca expandir y consolidar su marca visual, dotándola de una dimensión mucho más cercana, amable y accesible para conectar de forma transversal con todos los sectores de la sociedad civil almeriense.

La creación de SOL responde a la necesidad de dotar de vida propia a los elementos gráficos de la organización. Lejos de ser una simple ilustración, el personaje nace de una deconstrucción directa del logotipo de Almerienses. La ‘a’ minúscula, que representa la solidez del proyecto, en azul marino, se convierte de forma orgánica en la cabeza y fisonomía de la mascota, mientras que el círculo naranja característico, el sol, pasa a ser su cuerpo: un núcleo esférico lleno de energía, luz y dinamismo.

El planteamiento conceptual se inspira abiertamente en la filosofía de Indalete, la mítica mascota de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005. Aquella icónica figura logró fusionar con maestría la silueta del indalo con la gráfica oficial del evento deportivo, transformándolo en un símbolo intergeneracional de unión y entusiasmo. SOL recoge ese valioso legado conceptual con el claro objetivo de convertirse en una versión renovada, adaptada a los nuevos tiempos y fuertemente ligada a los valores identitarios contemporáneos de Almería, manteniendo una personalidad propia e inequívocamente vinculada al logotipo que define a la formación.

«Queríamos dar un paso adelante en nuestra forma de comunicar y estar al lado de los almerienses. SOL no es solo un recurso gráfico; es la personificación de nuestro espíritu. Buscábamos transformar nuestro logotipo en una figura que transmita vitalidad, optimismo y un amor incondicional por Almería. Con SOL queremos romper las barreras tradicionales de la comunicación política y llegar al corazón de las familias, de los jóvenes y de todos aquellos sectores que buscan un proyecto fresco y con arraigo.» declara Juanjo Cano, presidente de Almerienses

La personalidad de SOL ha sido perfilada meticulosamente para reflejar el carácter hospitalario y abierto del sureste peninsular. Se define como un personaje con espíritu eternamente joven, curioso, alegre y profundamente comunicativo. Con un enfoque claramente didáctico y vocación de guía, su principal afán será divulgar, proteger y enseñar con orgullo todo el patrimonio histórico, cultural, natural y social que atesora Almería. Su diseño busca generar una sintonía inmediata basada en la empatía y la amabilidad, presentándose en sociedad con un despliegue completo de expresiones y poses que demuestran su versatilidad en roles comunicativos, curiosos y de servicio público.

«Indalete marcó un antes y un después en el imaginario colectivo de los almerienses, demostrando cómo el diseño puede generar un orgullo de pertenencia incalculable. SOL nace con ese mismo propósito de unión. Está diseñada para ser audaz, atrevida y valiente cuando haga falta dar un golpe en la mesa por los intereses de nuestra tierra, pero ante todo es un personaje cercano, una figura amable que viene a demostrar que se puede hacer política desde la positividad, el conocimiento profundo de nuestra provincia y la vocación de servicio público diario.», afirma Cano.

Con este lanzamiento, Almerienses implementará de manera progresiva la presencia de SOL en sus diferentes canales digitales, publicaciones informativas y actos públicos, convirtiéndola en un puente de comunicación activa con los almerienses y en una embajadora de la riqueza de toda la provincia de Almería.