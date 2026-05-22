El Colegio Oficial de Enfermería de Almería celebra el Día Internacional de las Matronas poniendo en valor su liderazgo científico y humano

La sede colegial acoge la celebración del Día Internacional de las Matronas junto a la Asociación Andaluza de Matronas, con la participación de representantes institucionales y profesionales de la especialidad

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha acogido la celebración del Día Internacional de las Matronas en un acto organizado junto a la Asociación Andaluza de Matronas, en el que se ha reivindicado el papel esencial de estas profesionales como referentes en el cuidado integral de las mujeres y sus familias.

La jornada, desarrollada en la sede colegial, ha contado con la participación institucional de la presidenta del Colegio, María del Mar García; el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, Pablo Román; así como la vocal en Almería de la Asociación Andaluza de Matronas, Sara Sánchez del Coso y numerosas profesionales de la especialidad.

Durante el encuentro se han celebrado distintas ponencias impartidas por matronas, en las que se han abordado cuestiones relacionadas con la investigación, la humanización de los cuidados y el acompañamiento a las mujeres desde una perspectiva científica y cercana.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha destacado que las matronas son “la columna vertebral del sistema sanitario y guardianas de las mujeres y sus familias”, subrayando además que “celebramos liderar el cambio desde la ciencia”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Pablo Román, ha puesto en valor “la enorme labor que desarrolláis, una especialidad esencial para nuestro sistema de salud”, resaltando además “el compromiso, la profesionalidad y la cercanía a las familias y a las personas”, así como “la humanización de los cuidados desde una perspectiva integral”.

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte Mena, ha señalado que “la matrona es una figura fundamental en el sistema sanitario y hay que reconocer vuestro trabajo”. Además, ha incidido en la importancia de “fomentar el acompañamiento en la maternidad”, asegurando que las matronas “son las especialistas para ello”, así como en “enseñar a las madres a poder criar de forma afectiva a sus hijos”. Finalmente, ha reivindicado “el reconocimiento de vuestra labor”.

La vocal de Almería de la Asociación Andaluza de Matronas, Sara Sánchez del Coso, ha querido recordar “a las personas que fueron pioneras en esta especialidad”, al tiempo que ha reivindicado “la investigación con perspectiva de género” y el objetivo de “convertirse en referentes para las nuevas generaciones”.

El acto ha servido para reconocer la trayectoria y la aportación diaria de las matronas al sistema sanitario, destacando su papel clave en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, el embarazo, el parto, el posparto y la educación para la salud.