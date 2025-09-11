Mario García y José Joaquín Cañadas, medalla de bronce sub19 con España en el Campeonato del Mundo de Voleibol

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, recibe a los medallistas y destaca “la excelente cantera, llena de talento, del deporte almeriense”

Almería mantiene un idilio con el voleibol que la ha llevado a lo más alto en la Superliga y a organizar en su día el Campeonato del Mundo de Voley-Playa. Eso es consecuencia, principalmente, por el cuidado de la cantera. Y, por eso, hoy la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido a dos exponentes de las bases que han alcanzado la élite. Se trata de José Joaquín Cañadas Reina, central, y Mario García Domínguez, receptor, que han formado parte de la Selección Española de Voleibol Sub19 que ha conseguido un hito histórico: la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo celebrado en Taskent (Uzbekistán).

Los dos jóvenes talentos han explicado a la alcaldesa su trayectoria, ya muy exitosa, y el mérito de esta medalla ganada a Irán en cinco sets (3-2). La alcaldesa ha manifestado que “para el Ayuntamiento de Almería es un orgullo recibir a estos dos deportistas, que se han formado en la excelente cantera de Mintonette y esta temporada disputarán la Superliga española con Unicaja Costa de Almería. Les hemos entregado una bandera de la ciudad de Almería para que cuando consigan nuevos éxitos la desplieguen y se acuerden de su tierra”.

Los dos jóvenes han agradecido el cariño de su tierra. Mario García explica que “es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estoy en el voleibol desde benjamín, y, además, significa mucho para España. Pero es importante compatibilizarlo con los estudios, se puede compaginar el deporte con los estudios”. Por su parte, José Joaquín Cañadas añade que “ha sido un orgullo formar parte de la Selección Española y poder decir que en Almería tenemos una gran cantera”.

Ahora ambos afrontan un nuevo reto, participar en la Superliga con Unicaja Costa de Almería, “es un paso importante que nos ilusiona”. Seguro que continuarán dando alegrías al voleibol y a la ciudad de Almería.