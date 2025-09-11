Un juez corrige a Correos: declara nula la sanción a un delegado sindical y exige su reintegro económico al instante

El Juzgado de lo Social de Almería ha anulado la sanción de ocho meses de empleo y sueldo impuesta a A.J.C.M., delegado sindical de SIPCTE en la Unidad de Reparto nº 2 de Almería, y ha ordenado su inmediata restitución económica, superior a 12.000 euros. La sentencia es firme y no admite recurso.

Esta sanción se produjo tras la denuncia pública de SIPCTE, en julio de 2024, sobre la acumulación de más de 15.000 notificaciones y cientos de paquetes sin entregar en la ciudad de Almería, derivada de la falta de contratación en Correos. Aquella denuncia, recogida por la Agencia EFE y Canal Sur, alertaba de la gravedad del colapso y del perjuicio causado a la ciudadanía al no recibir en plazo comunicaciones oficiales remitidas por la Administración.

Pocos días después de que los medios se hicieran eco de la situación, Correos abrió expediente sancionador contra nuestro delegado. La empresa trató de imputarle supuestas faltas por no poder repartir la totalidad de los envíos asignados, obviando que esta circunstancia era consecuencia directa de la falta estructural de personal y de la sobrecarga de trabajo en la unidad.

El propio juez subraya en su resolución que Correos llegó a recabar informes de geolocalización, certificados técnicos e informes de superiores para dar “apariencia de objetividad” al expediente, una apariencia que se derrumba al someterse al análisis jurídico.

Aunque el juez no aprecia que se atente contra la libertad sindical del trabajador, sí constata que la sanción se construyó sobre una sobrerrepresentación de los hechos y que, en ningún caso, estos eran constitutivos de falta sancionable.

La defensa del trabajador fue ejercida por Jorge Ponce Rodríguez, abogado del gabinete jurídico Aficos y letrado de SIPCTE, cuya labor resultó decisiva para desmontar el montaje sancionador.

Para Francisco Sabio Rueda, secretario provincial de SIPCTE en Almería, “la sentencia deja claro que Correos trató de dar apariencia de legalidad a una sanción sin fundamento, mientras ignoraba que el verdadero problema es la falta de contratación y la sobrecarga de trabajo. Es un aviso: no se puede perseguir a quienes denuncian la precarización del servicio, porque la justicia acaba desmontando esos intentos de represión”.

Desde SIPCTE consideramos esta resolución un serio correctivo a la política disciplinaria de Correos, que, en lugar de reforzar la contratación para garantizar el servicio postal universal, opta por sancionar a los trabajadores que denuncian la precarización de la plantilla y el colapso del servicio.

Este fallo judicial demuestra que no se puede castigar a quienes alzan la voz en defensa de unas condiciones laborales dignas y del derecho de la ciudadanía a un servicio postal de calidad. Esta victoria es de todos los trabajadores y trabajadoras de Correos, y nos anima a seguir luchando contra la precarización y en defensa del servicio postal público y universal.

SiPcte Correos Almería