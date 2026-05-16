La UAL aborda los retos de la transición energética en un nuevo curso de verano sobre energías renovables

El seminario analizará el papel estratégico de la provincia de Almería como epicentro de la tecnología solar y la sostenibilidad en entre los días 6 y 8 de julio

Ante la creciente necesidad de dar respuesta a los desafíos globales impuestos por el cambio climático, el aumento del consumo energético y la dependencia de los combustibles fósiles, la Universidad de Almería presenta un curso de verano titulado ‘Energías renovables: presente y futuro’, dirigido por Joaquín Alonso Montesinos. Esta formación especializada surge como una respuesta directa a la demanda de profesionales capacitados, capaces de liderar la transición hacia un modelo energético sostenible mediante la aplicación de tecnologías limpias.

El curso, que tendrá lugar entre los días 10 y 12 de julio de 2026 en la sede de Almería, aprovechará las condiciones geográficas excepcionales de la provincia. La elevada radiación solar y el clima privilegiado de la región convierten a este entorno en un laboratorio natural idóneo para el estudio y el despliegue de soluciones energéticas avanzadas. Bajo la dirección académica del profesor Julián Sánchez Montoya y con la participación de expertos de la talla de Francisco G. Montoya, José Luis Calvo y Eduardo Galindo, el programa se adentrará en el análisis técnico, social y económico de estas fuentes inagotables.

La propuesta formativa está diseñada para tender puentes entre el ámbito universitario y el tejido productivo, fomentando un intercambio de conocimiento necesario entre estudiantes, investigadores y profesionales del sector. El objetivo fundamental del seminario es ofrecer una actualización rigurosa sobre el estado actual de las energías renovables, proporcionando a los asistentes las herramientas necesarias para promover un desarrollo responsable. A través de este encuentro, la Universidad de Almería reafirma su compromiso con la sostenibilidad, complementando la formación académica con un enfoque práctico que permita afrontar con éxito la transformación del panorama energético global.

Aquellos interesados en participar en este foro especializado pueden consultar los plazos y realizar su inscripción a través del portal oficial de Cursos de Verano de la Universidad de Almería, asegurándose así una plaza en una de las citas formativas más relevantes del estío almeriense en materia de tecnología y medio ambiente.

El curso cuenta con la colaboración de NATURGY y ASINAL.