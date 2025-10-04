MEDIDAS EN  EL BUS URBANO PARA FAVORECER LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO EN LA AVDA. CABO DE GATA

El Área de Función Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, en base a la información facilitada por el operador del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros del Centro de Control de Tráfico y de la Jefatura de la Policía Local relativa a la situación de las condiciones de tráfico y del servicio de bus urbano en la Avda. Cabo de Gata desde el inicio del calendario lectivo de la Universidad, implementará de manera temporal una serie de medidas con el objetivo de mejorar los tiempos de recorrido de los autobuses en particular y de la circulación en general en la citada avenida, sentido Universidad, en secciones comprendidas entre el cruce con C/ Quesada y El Palmeral de El Zapillo, en las que la sección transversal de la vía dispone de un único carril de circulación.

Estas medidas son las siguientes:

1. Desde el lunes, 6 de octubre, y mientras permanezcan cerradas vías arteriales de la ciudad (Avda. Del Mediterráneo, Carretera de Sierra Alhamilla, Carretera de Níjar-Los Molinos, Paseo de Almería, Rambla Obispo Orberá…), durante los días laborables, en horario comprendido entre las 7.45 y las 9.30 horas, PERMANECERÁNFUERA DE SERVICIO LAS PARADAS P133-CALIFORNIA y P134-CABO DE GATA ZAPILLO, quedando el esquema de paradas en el citado entorno y sólo en la franja horaria citada de días laborables de la siguiente manera:

PARADA P49-VILLAGARCÍA (ubicada en la sección de la Avd. Cabo de Gata con dos carriles de circulación sentido UAL).

PARADA P313-AVDA. CABO DE GATA 140 (ubicada en la sección de la Avd. Cabo de Gata con un carril sentido UAL).

PARADA P135-PASEO MARÍTIMO-EL PALMERAL (ubicada en la sección de la Avd. Cabo de Gata con dos carriles de circulación sentido UAL).

2. Para reducir los tiempos de carga EN LA PARADA 313-AVDA CABO DE GATA 140 NO SE PERMITIRÁ EN LAS LÍNEAS L11, L18 Y REFUERZOS (L13) LA RECARGA EN LOS PROPIOS AUTOBUSES DE LOS TÍTULOS MULTIVIAJE NI SE ACEPTARÁ PAGO EN EFECTIVO en los días laborables y en la franja horaria indicada de 7.45 a 9.30 horas.

3. PRESENCIA PERMANENTE DE LA POLICÍA LOCAL para regular el tráfico en la misma franja horaria y en el mismo tramo, entre el cruce con C/ Quesada y El Palmeral de El Zapillo

4. El Ayuntamiento deAlmería y Surbus iniciarán una CAMPAÑA INFORMATIVA en redes sociales, aplicaciones para móviles, webs, paradas afectadas, autobuses, paneles informativos, etc.., con el objetivo de trasladar a la comunidad universitaria la información indicada.

El Ayuntamiento confía en que con estas medidas el tráfico gane fluidez en el tramo indicado de la Avda.Cabo de Gata en los momentos de alta demanda del servicio y recuerda que con el objeto de minimizar el déficit puntual de capacidad que pudiera producirse en la flota de autobuses por acumulación de usuarios en la misma franja horaria es fundamental que el acceso a la UAL se produzca de forma escalonada.