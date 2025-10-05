La UAL se suma al certamen de monólogos divulgativos ‘Las que contarán la ciencia’

El evento, promovido por la Universidad de Córdoba, busca promover el talento divulgador entre las estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia. Podrán presentar sus vídeos-monólogos hasta el 17 de octubre. La final provincial se celebrará el 14 de noviembre en el Paraninfo de la UAL.

La Universidad de Almería (UAL) se suma a la nueva convocatoria del certamen de monólogos de divulgación científica ‘Las que contarán la ciencia’, una iniciativa creada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCCi) de la Universidad de Córdoba (UCO) para impulsar la presencia de la mujer en la ciencia en el marco del 11F ‘Día de la mujer y la niña en ciencia’. Este año, el certamen amplía sus fronteras y contará con la participación de cinco provincias andaluzas: Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

En Almería, la organización del concurso está a cargo de la Unidad de Cultura Científica (UCC), la Unidad de Igualdad y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Almería, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial de Almería.

Las alumnas de tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia podrán enviar sus vídeo-monólogos divulgativos a través de un formulario on-line hasta el 17 de octubre. En sus monólogos, que deben tener una duración de entre 3 y 5 minutos, las estudiantes deberán tratar de manera divulgativa algún aspecto relacionado con el tiempo, ya sea físico, biológico, histórico o ambiental.

Una vez cerrado el plazo, los vídeos serán evaluados por comisiones que seleccionarán a las 9 finalistas (3 por cada una de las tres categorías) de la provincia. Estas finalistas representarán su monólogo en la final provincial, que en Almería tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad de Almería, y será presentada por la divulgadora almeriense Azucena Martín Sevilla.

Las ganadoras provinciales de cada categoría dispondrán de unos días, con ayuda del personal de la UAL, para montar y grabar un nuevo vídeo definitivo de estilo Tik-Tok que se emitirá en la final regional online, prevista para el viernes 12 de diciembre de 2025.

En esta final regional, el jurado elegirá a las tres ganadoras definitivas de Primaria, Secundaria y Bachillerato, quienes tendrán la oportunidad de actuar en el espectáculo ‘Las que cuentan la ciencia’ 2026 en el Teatro Góngora de Córdoba, junto a las divulgadoras que integran el programa.

La Universidad de Almería participa en esta acción diseñada por la Universidad de Córdoba a través de sus vicerrectorados de Política Científica e Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, que está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Las interesadas en participar pueden consultar las bases en este enlace.