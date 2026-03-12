La Dirección General de la Costa y el Mar saca a información pública el proyecto de espigones de Balerma, con una inversión prevista de 12 millones de euros

El Gobierno de España destina además 2,2 millones para actuaciones urgentes y de mantenimiento en el litoral almeriense tras los temporales

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sacará esta misma semana a información pública el proyecto para la construcción de espigones en la playa de Balerma, en el término municipal de El Ejido, una actuación destinada a frenar el grave proceso de erosión que afecta a esta zona del litoral almeriense.

Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, José María Martín, que ha señalado que el proyecto contempla la construcción de una batería de ocho espigones, un muro de protección del talud de la playa de las Cuevecillas de 560 m de longitud y la aportación de 250.000 metros cúbicos de arena, con un presupuesto estimado de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

La actuación se plantea sobre un frente litoral de aproximadamente cinco kilómetros donde, en episodios de temporal, el oleaje llega incluso a alcanzar el paseo marítimo, lo que ha provocado una pérdida progresiva de arena en los últimos años.

“Para definir esta solución, el Ministerio ha realizado numerosos estudios técnicos con el objetivo de encontrar una respuesta eficaz y duradera, que permita no solo resolver el problema actual, sino garantizar la estabilidad de esta playa a largo plazo”, ha señalado Martín Fernández.

El proyecto se someterá ahora a información pública durante un plazo de 30 días hábiles, periodo en el que las administraciones afectadas -principalmente el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta de Andalucía- podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Tras este trámite, la Dirección General de Costas analizará las alegaciones presentadas y procederá, en su caso, a la aprobación definitiva del proyecto, que posteriormente deberá someterse a la correspondiente evaluación ambiental antes de la licitación y adjudicación de las obras.

2,2 millones de euros para reparar daños de los temporales y preparar las playas para el verano

Junto a este proyecto estructural, el Gobierno de España va a poner en marcha diversas actuaciones de emergencia y mantenimiento en el litoral almeriense, destinadas a reparar los daños ocasionados por los temporales y a preparar las playas de cara a la temporada estival.

En primer lugar, enmarcadas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado para paliar los efectos del tren de borrascas y que movilizará más de 7.000 millones de euros en ayudas urgentes, Costas ejecutará obras de emergencia por valor de 700.000 euros. Los trabajos se iniciarán a mediados del próximo mes de abril, una vez finalice la Semana Santa.

Estas actuaciones incluyen aportaciones de arena en varios puntos del litoral:

Guardias Viejas (El Ejido), con 2.200 metros cúbicos de arena en la zona situada a poniente del espigón de Peña del Moro.

(El Ejido), con de arena en la zona situada a poniente del espigón de Peña del Moro. Playa del Palmer (Enix), con 3.700 metros cúbicos .

(Enix), con . Playa del Lance de la Virgen (Adra), con una aportación de 2.000 metros cúbicos.

(Adra), con una aportación de Playa de Balerma (El Ejido), donde se aportarán 23.300 metros cúbicos de arena.

A estas intervenciones urgentes se suman actuaciones de mantenimiento que la Dirección General de Costas realizará en distintos puntos del litoral para garantizar el buen estado de las playas antes del verano. Entre ellas destacan:

– la aportación de 5.000 metros cúbicos de arena en Guainos Bajos (Adra),

– 4.000 metros cúbicos en Las Cuevecillas,

– y 34.000 metros cúbicos adicionales en Balerma.

Con estas actuaciones, la playa de Balerma recibirá, entre las aportaciones que se realicen como obras de emergencia y las previstas como mantenimiento, un total de 57.300 metros cúbicos de arena.

Asimismo, también se realizarán aportaciones de arena en las playas de Mojácar, en las de Puerto Rey y el Playazo-Natsun (Vera), donde se aportarán 17.000 metros cúbicos, y en la playa de Quitapellejos (Cuevas del Almanzora), con 8.000 metros cúbicos de arena.

El presupuesto destinado a estas actuaciones de mantenimiento asciende a 1.518.089,43 euros, que, sumados a los 700.000 euros de las obras de emergencia, elevan la inversión total prevista por el Gobierno de España en estas actuaciones a 2,2 millones de euros. Las aportaciones de arena se realizarán desde mediados del mes de abril hasta el comienzo de la temporada estival,

Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto de recuperación de las playas entre Garrucha y Vera

Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica continúa avanzando en proyectos estructurales de regeneración del litoral almeriense.

En este sentido, el subdelegado ha recordado que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha emitido ya la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto de recuperación de las playas situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora, una actuación que afecta a los municipios de Cuevas del Almanzora, Vera y Garrucha.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros y tiene como objetivo recuperar ambientalmente este tramo del litoral, donde actualmente se produce una importante pérdida de arena.

Entre las actuaciones previstas se incluye la construcción de un espigón de casi 270 metros, que permitirá retener la arena que actualmente se pierde en las inmediaciones del puerto de Garrucha.

Además, el proyecto contempla la construcción de un espigón de 40 metros en el Playazo de Vera y la aportación de 60.000 metros cúbicos de arena, lo que permitirá regenerar completamente la playa de Vera-Natsun y evitar la pérdida de sedimentos a través del cañón submarino existente frente al puerto de Garrucha.