El Ayuntamiento repartirá 35.000 abanicos de Feria en 2026, más del doble que en años anteriores   

La Junta de Gobierno Local aprueba el expediente de contratación administrativa del suministro de uno de los elementos más característicos de las Fiestas en honor a la Virgen del Mar

La concejala de Presidencia, Amalia Martín, confirma que, al igual que en años anteriores, volverá a servir para recaudar donativos en favor de entidades benéficas

El abanico de la Feria es uno de los elementos más característicos de las Fiestas en honor a la Virgen del Mar que cada mes de agosto celebra la ciudad de Almería. Cada año, miles de vecinos y visitantes hacen cola para conseguir un elemento simbólico que forma ya parte de la tradición popular de las fiestas patronales.

Ante la gran acogida y demanda que cada año suscitan, el Ayuntamiento de Almería va a doblar ampliamente la cifra de abanicos que se repartirán este 2026. Así lo ha anunciado este martes la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del expediente de contratación administrativa del suministro, en régimen de adquisición, de 35.000 abanicos promocionales por un valor estimado de 92.925,00 euros (más IVA).

Serán 20.000 abanicos más que en ediciones anteriores los que se pondrán a disposición de los almerienses y visitantes en la Feria de este año con la imagen oficial de las fiestas patronales, un recuerdo que muchísimos almerienses coleccionan año tras año y que, además de para refrescarse, cumple una función solidaria ya que con su reparto “se recaudan fondos en favor de entidades benéficas de nuestra ciudad gracias al donativo que se pide”, tal y como ha confirmado Amalia Martín.

“Cada año son miles de almerienses los que deciden contribuir con causas y entidades tan solidarias como han sido en los últimos años la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar), Casa de Nazaret, el comedor de La Milagrosa y Cáritas, entre otras. Por ello, y atendiendo también a la demanda, hemos decidido ampliar en más del doble el número de abanicos de Feria para que nadie se quede sin su abanico, contribuyendo con ellos, además, a un importante fin social”, ha añadido la concejala.