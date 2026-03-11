Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Momento inestable

Momento inestable

Por
marzo 11, 2026 9:32 pm

Miski Liu Suria

En este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira” escribió el poeta Ramón de Campoamor. Por eso llevo gafas de cristal rosado.

Avance gradual

  • Fase destructiva
  • Depuración final
  • Ganando terreno
  • Plan de liberación
  • Punto de inflexión
  • Momento inestable
  • Valle de las sombras
  • Jurisdicción galáctica

Es posible que este año veamos avances importantes que pueda sentir claramente el público en general, pero no está garantizado, según Cobra. Las fuerzas de la luz están ganando terreno lentamente. Hay una lucha entre la luz y la oscuridad por la red energética planetaria y por la línea temporal.

Se demoraron los planes para lanzar varios tipos de tecnologías avanzadas el pasado mes de enero. Según Cobra, no va bien la intervención de las fuerzas de la luz en la superficie, porque sigue teniendo una influencia significativa la hermandad de la muerte. Continúan las operaciones secretas, y no se puede decir casi nada públicamente.

El movimiento de resistencia está formado por un grupo de razas galácticas positivas que residen en bases subterráneas. Mantienen contacto frecuente y directo con los pleyadianos situados bajo el Himalaya y Bora Bora. La misión principal del movimiento es ayudar a la humanidad a eliminar y detener las fuerzas manipuladoras, guiando a la sociedad hacia un estado de paz duradera, prosperidad y libertad.

https://www.ezasc.com/2026/01/17/brisbane-2026-en/

PLANES

Durante el evento, la red de internet puede estar fuera de línea temporalmente. El plan de liberación se encuentra en un proceso de actualización y optimización importante. Después del evento, regresarán gradualmente nuestros recuerdos pasados, pero las fuerzas de la luz también compartirán técnicas especiales para recordar vidas pasadas.

Los pleyadianos han comunicado su deseo de realizar una exhibición masiva de su flota de naves nodrizas a la población de la superficie, y es posible que lo hagan en un futuro próximo. Conéctate con los pleyadianos en tu meditación.

El plan de Aldebarán para el primer contacto describe que se harían pasar por personal militar terrestre, tomarían el control de un pequeño país y luego usarían una emisora de televisión para comenzar a transmitir información de divulgación. Eso es todavía una posibilidad.

Email Interview Cobra/”Universe Earth Library” February 27th, 2026(China, Stones/Minerals, Planetary Situation, Energies/Cosmos, The Event…)

DEPURACIÓN

Ismael Pérez revela que no hay fiesta mundial porque la Tierra está ahora bajo jurisdicción galáctica, y que ha comenzado la segunda fase de la coalición consistente en la depuración final de responsabilidades para desmontar las estructuras restantes de la red oscura. Muchos creen que este momento marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad: el capítulo final de una vieja era de control oculto y el comienzo de una nueva fase de gobernabilidad planetaria alineada con la verdad, la responsabilidad y la soberanía.

Tras años de operaciones encubiertas dirigidas a instalaciones subterráneas, sistemas financieros y estructuras de poder ocultas, las fuerzas de la coalición avanzan ahora hacia una fase coordinada y diseñada para exponer y eliminar por completo los últimos vestigios de las redes clandestinas que han operado al margen de la supervisión pública durante décadas.

Según fuentes de la coalición, el objetivo no son sólo arrestos, sino la transformación de los sistemas que permitieron el funcionamiento de estas redes. A medida que se desarrolla esta transición, el mundo puede empezar a presenciar una mayor divulgación, cambios geopolíticos y el surgimiento de nuevas estructuras de liderazgo diseñadas para respaldar a un sistema mundial más transparente.

NOTICIAS DEL RESETEO

ORIENTE MEDIO

ECONOMÍA

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

