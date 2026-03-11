Miski Liu Suria

“En este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira” escribió el poeta Ramón de Campoamor. Por eso llevo gafas de cristal rosado.

Avance gradual

Fase destructiva

Depuración final

Ganando terreno

Plan de liberación

Punto de inflexión

Momento inestable

Valle de las sombras

Jurisdicción galáctica

Es posible que este año veamos avances importantes que pueda sentir claramente el público en general, pero no está garantizado, según Cobra. Las fuerzas de la luz están ganando terreno lentamente. Hay una lucha entre la luz y la oscuridad por la red energética planetaria y por la línea temporal.

Se demoraron los planes para lanzar varios tipos de tecnologías avanzadas el pasado mes de enero. Según Cobra, no va bien la intervención de las fuerzas de la luz en la superficie, porque sigue teniendo una influencia significativa la hermandad de la muerte. Continúan las operaciones secretas, y no se puede decir casi nada públicamente.

El movimiento de resistencia está formado por un grupo de razas galácticas positivas que residen en bases subterráneas. Mantienen contacto frecuente y directo con los pleyadianos situados bajo el Himalaya y Bora Bora. La misión principal del movimiento es ayudar a la humanidad a eliminar y detener las fuerzas manipuladoras, guiando a la sociedad hacia un estado de paz duradera, prosperidad y libertad.

https://www.ezasc.com/2026/01/17/brisbane-2026-en/

PLANES

Durante el evento, la red de internet puede estar fuera de línea temporalmente. El plan de liberación se encuentra en un proceso de actualización y optimización importante. Después del evento, regresarán gradualmente nuestros recuerdos pasados, pero las fuerzas de la luz también compartirán técnicas especiales para recordar vidas pasadas.

Los pleyadianos han comunicado su deseo de realizar una exhibición masiva de su flota de naves nodrizas a la población de la superficie, y es posible que lo hagan en un futuro próximo. Conéctate con los pleyadianos en tu meditación.

El plan de Aldebarán para el primer contacto describe que se harían pasar por personal militar terrestre, tomarían el control de un pequeño país y luego usarían una emisora de televisión para comenzar a transmitir información de divulgación. Eso es todavía una posibilidad.

DEPURACIÓN

Ismael Pérez revela que no hay fiesta mundial porque la Tierra está ahora bajo jurisdicción galáctica, y que ha comenzado la segunda fase de la coalición consistente en la depuración final de responsabilidades para desmontar las estructuras restantes de la red oscura. Muchos creen que este momento marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad: el capítulo final de una vieja era de control oculto y el comienzo de una nueva fase de gobernabilidad planetaria alineada con la verdad, la responsabilidad y la soberanía.

Tras años de operaciones encubiertas dirigidas a instalaciones subterráneas, sistemas financieros y estructuras de poder ocultas, las fuerzas de la coalición avanzan ahora hacia una fase coordinada y diseñada para exponer y eliminar por completo los últimos vestigios de las redes clandestinas que han operado al margen de la supervisión pública durante décadas.

Según fuentes de la coalición, el objetivo no son sólo arrestos, sino la transformación de los sistemas que permitieron el funcionamiento de estas redes. A medida que se desarrolla esta transición, el mundo puede empezar a presenciar una mayor divulgación, cambios geopolíticos y el surgimiento de nuevas estructuras de liderazgo diseñadas para respaldar a un sistema mundial más transparente.

NOTICIAS DEL RESETEO

Tucker Carlson expone el plan para reconstruir el tercer templo.https://www.youtube.com/watch?v=1tn7lOfAG3U

Los archivos de Epstein revelan el asesinato de científicos de energía libre.https://prepareforchange.net/2026/03/09/epstein-files-reveal-elite-are-murdering-free-energy-scientists-to-keep-humanity-enslaved/

Kennedy anuncia una iniciativa de educación dietética para las facultades de Medicina.https://www.naturalnews.com/2026-03-09-kennedy-announces-nutrition-education-initiative-medical-schools.html

Académicos de todo el mundo alertan sobre la verificación de edad: un camino peligroso hacia la vigilancia masiva.https://www.naturalnews.com/2026-03-09-a-dangerous-path-towards-mass-surveillance.html

Está muy alterado el inconsciente colectivo de la humanidad, porque llegan sueños extraños de vez en cuando, y es mejor no hacerles caso.

La fase destructiva siempre es fea y desmoralizante, y parece que nunca llegarás a la parte creativa, pero debemos ser pacientes y constantes. Llegaremos allí siempre que seamos fieles a la verdad y a la visión de un hogar pacífico, saludable y armonioso para todos nosotros, según el Diario de Sunny.https://sunnysjournal.com/

En los últimos doce meses se han incautado más de siete billones de dólares en cuentas de ultramar (offshore) controladas por la élite según Ethan White de Gazetteller. Cada cuenta estaba vinculada a empresas fantasma, estructuras falsas y rutas bancarias ocultas en jurisdicciones como Suiza, Luxemburgo, las Islas Caimán y Singapur.https://gazetteller.com/economic-shockwave-over-9000-bankers-indicted-by-u-s-military-nesara-activated-147000-metric-tons-of-elite-gold-recovered-to-back-the-new-u-s-economy-genius-act-enforced-military-tri/

El proyecto Odin está vivo, según Mr. Pool. La Fuerza Espacial ha tomado el control de todas las comunicaciones satelitales. Starlink está operando en una frecuencia clasificada. Diez países están preparando la activación del sistema de transmisión de emergencia. La transmisión durará ocho horas, tres veces al día, durante diez días consecutivos.

Elon Musk publicó seis palabras: «Dinero X acceso público anticipado el próximo mes». Seis palabras. Sin explicación. Sin rueda de prensa. Sólo una fecha: Abril de 2026. El mismo mes en el que la Orden Ejecutiva 14.312 exige los primeros resultados de la auditoría de oro de Fort Knox. El mismo mes en que expira la revisión de emergencia de los estatutos de la Fed.https://t.me/s/MrPool_Q

Según Brenda Hoffmann, éste es un momento muy inestable. No para quienes están más allá de la 3-D y se están descubriendo a sí mismos, sino para quienes están atrincherados en ella. La 3-D no desaparecerá del todo; al contrario, se volverá tan opuesta a todo lo que sucede que se convertirá en un segmento pequeño de la población, que disminuirá con cada año que pase. No porque sean terribles quienes deseen permanecer en la 3-D, sino porque se niegan a comprender la nueva tendencia de independencia y libertad.https://lifetapestrycreations.wordpress.com/2026/03/09/3d-go-go-go-is-over/

ORIENTE MEDIO

Irán comienza a colocar minas en el estrecho de Ormuz.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/10/mundo/iran-minas-estrecho-ormuz-trax

Trump asegura que destruyó diez buques minadores.https://esrt.press/actualidad/592049-trump-asegura-eeuu-destruyo-completo

Trump ve la guerra contra Irán prácticamente terminada y medita tomar el estrecho de Ormuz.https://efe.com/mundo/2026-03-09/trump-guerra-iran-terminada-tomar-control-estrecho-ormuz/

EEUU se prepara para enviar fuerzas especiales a Irán.

. Las agencias de inteligencia advirtieron que es muy difícil de ganar esta guerra.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265917

Irán empieza a usar sus armas pesadas.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265978

Irán penetró la red defensiva israelí y atacó objetivos sensibles.https://esrt.press/actualidad/591961-iran-penetra-red-defensiva-israeli

EEUU pide a Israel que no ataque instalaciones energéticas de Irán.https://esrt.press/actualidad/592042-eeuu-pide-israel-dejar-atacar-instalaciones-energeticas-teheran

Bombardear objetivos civiles nunca funciona, según Clausewitz.https://t.me/medmannews/36808

Irán niega que los misiles interceptados en Turquía hayan sido lanzados por sus Fuerzas Armadas.https://efe.com/mundo/2026-03-10/iran-turquia-misiles/

Irán afirma que fueron operaciones de bandera falsa los ataques contra Azerbaiyán, Turquía y Chipre.https://x.com/upholdreality/status/2031039439791673390

Según Arabia Saudita «el ataque a nuestra refinería de petróleo fue obra de Israel, no de Irán».https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265984

Irán revela sus condiciones para rendirse: entregar a Netanyahu al Tribunal Penal Internacional.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265976

La agencia de noticias Tasnim informó que Netanyahu ya no está vivo. Otros dicen que está refugiado en un búnker.https://battleforworld.com/2026/01/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-2/#NetanyahuDead

ya no está vivo. Otros dicen que está refugiado en un búnker.https://battleforworld.com/2026/01/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-2/#NetanyahuDead Según Chuck Baldwin, ningún presidente tiene la autoridad para llevar a EEUU a la guerra contra otra nación sin una declaración de guerra del Congreso.https://www.lewrockwell.com/2026/03/chuck-baldwin/donald-trumps-flagrant-war-of-aggression-against-iran-is-an-impeachable-offense/

ECONOMÍA

Irán tiene en sus manos la economía energética mundial.https://www.brighteon.com/356bcaf5-017b-40e2-9c09-24f645ce81f7

Varios países del Golfo reducen la producción de petróleo ante la crisis.https://noticiaslatam.lat/20260310/1172342064.html

El G-7, listo para actuar de forma urgente para estabilizar el precio del petróleo.https://efe.com/mundo/2026-03-10/g7-estabilizar-precio-petroleo/

El brent cayó un 11,28%, hasta los 87,80 dólares, ante la posible desescalada en Oriente Medio.https://efe.com/economia/2026-03-10/petroleo-brent-cotizacion-guerra-iran/

El Deutsche Bank advierte que el aumento del precio del combustible para aviones es una amenaza existencial para las aerolíneas.https://www.naturalnews.com/2026-03-09-deutsche-bank-warns-fuel-existential-threat-airlines.html

El banco central de Kazajistán invertirá 350 millones de dólares en mercados de criptomonedas, lo que indica un cambio importante en la estrategia de reservas.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-kazakhstans-central-bank-to-invest-crypto-markets.html

invertirá 350 millones de dólares en mercados de , lo que indica un cambio importante en la estrategia de reservas.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-kazakhstans-central-bank-to-invest-crypto-markets.html El futuro del sector bancario pasa por ser más humano y con más tecnología.https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/13805993/03/26/el-futuro-del-sector-bancario-pasa-por-ser-mas-humano-y-con-mas-tecnologia.html

Los multimillonarios nos quieren sin hogar.- Las empresas de capital privado están comprando casas, parques de casas rodantes y edificios de apartamentos por todas partes.https://www.youtube.com/watch?v=ANuGHbXa9QE

Putin está dispuesto a volver a comerciar en dólares y dejar de usar la moneda BRICS.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265966

está dispuesto a volver a comerciar en dólares y dejar de usar la moneda BRICS.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265966 El Tesoro lanza una recompra récord de deuda de 15.000 millones de dólares. La mayor recompra de títulos en la historia.https://amg-news.com/boom-market-alert-u-s-treasury-launches-record-15-billion-debt-buyback-largest-treasury-buyback-in-history-march-10-2026/

EUROPA

Las bolsas europeas siguen dudando de Trump y sólo recuperan un tercio de su caída.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13816248/03/26/las-bolsas-europeas-siguen-dudando-de-trump-y-solo-recuperan-un-tercio-de-la-caida.html

Tensión en Bruselas por las palabras de Von der Leyen sobre un orden mundial que ya no existe.https://efe.com/euro-efe/2026-03-10/ue-orden-internacional/

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se desmarca de Von der Leyen.https://www.europapress.es/internacional/noticia-costa-desmarca-von-der-leyen-aboga-garantizar-mundo-siga-basado-reglas-20260310102813.html

Von der Leyen anuncia una estrategia para impulsar mini reactores nucleares.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-von-der-leyen-anuncia-estrategia-impulsar-mini-reactores-nucleares-200-millones-inversion-20260310113626.html

Bruselas insta a los países de la UE a bajar al mínimo los impuestos de la electricidad.https://www.expansion.com/economia/2026/03/10/69b0438a468aebcf398b45af.html

Volkswagen recortará 50.000 empleos en Alemania para ahorrar seis mil millones.https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/03/10/69b018fc468aeb06028b45a6.html

Hallan en un museo francés una página perdida del Palimpsesto de Arquímedes.https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-hallan-museo-frances-pagina-perdida-palimpsesto-arquimedes-desaparecida-decadas-20260310155510.html

una página perdida del Palimpsesto de .https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-hallan-museo-frances-pagina-perdida-palimpsesto-arquimedes-desaparecida-decadas-20260310155510.html El terremoto más fuerte de Italia en diez años ocurrió debajo de los Campos Flégreos.https://www.youtube.com/watch?v=VIsJqOLv6yw&t=2s

ESPAÑA

El Ibex se dispara un 3% con el desplome del precio del petróleo.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/10/69afc024468aeb35558b45c5.html

Los coches turcos ganan peso en España.https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/03/10/69af25c5e5fdea363e8b458a.html

ganan peso en España.https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/03/10/69af25c5e5fdea363e8b458a.html Mercadona gana un 25% más, e invertirá 3.700 millones en reformar todas sus tiendas.https://www.expansion.com/valencia/2026/03/10/69af0a15468aeb5d728b4599.html

Los líderes europeos evitan pronunciarse sobre la guerra en Irán, excepto Pedro Sánchez.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/08/mundo/lideres-europeos-guerra-trump-iran-pedro-sanchez-trax

Un senador republicano pide retirar de España las tropas de EEUU por no apoyar la guerra contra Irán.https://efe.com/mundo/2026-03-10/espana-eeuu-tropas/

Falleció el periodista Raúl del Pozo a los 89 años. Yo trabajé con él en La Codorniz.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-muere-periodista-raul-pozo-89-anos-20260310160704.html

AMÉRICAS

Trump plantea usar misiles contra los cárteles.https://noticiaslatam.lat/20260307/1172243222.html

Fallece el escritor peruano Bryce Echenique a los 87 años. Fue un genio.https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-muere-escritor-peruano-bryce-echenique-87-anos-20260310164255.html

Se han intensificado las protestas contra el régimen de Cuba en los últimos días.https://x.com/visegrad24/status/2030784766887285228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2030784766887285228%7Ctwgr%5E7dcb8e660849bbfe791e704aeeb0cf12225a29ce%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D265931

Uruguay apuesta por las cárceles de máxima seguridad.https://noticiaslatam.lat/20260304/uruguay-apuesta-por-carceles-de-maxima-seguridad-que-tan-cerca-esta-del-modelo-bukele-1172074457.html

Paraguay quiere hacer criptominería estatal a riesgo de quedarse sin energía.https://noticiaslatam.lat/20260310/paraguay-quiere-hacer-criptomineria-estatal-a-riesgo-de-quedarse-sin-energia-1172312404.html

Paraguay aprobó el polémico acuerdo de cooperación militar con EEUU.https://esrt.press/actualidad/592038-congreso-paraguay-aprueba-acuerdo-militar-eeuu

aprobó el polémico acuerdo de cooperación militar con EEUU.https://esrt.press/actualidad/592038-congreso-paraguay-aprueba-acuerdo-militar-eeuu El alza del petróleo beneficia a Argentina por el yacimiento de Vaca Muerta.https://noticiaslatam.lat/20260309/vaca-muerta-tras-el-alza-del-petroleo-abre-la-posibilidad-de-industrializar-argentina-1172305485.html

