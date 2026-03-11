La Guardia Civil detiene en Roquetas de Mar a dos autores de un robo con violencia cometidos con un hacha

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación tras intimidar a sus víctimas con un hacha para sustraerles su vehículo.

Las investigaciones desarrolladas por los agentes, permitieron identificar, localizar y detener a los presuntos autores, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, un delito de daños y tres delitos de estafa en grado de tentativa, tras una investigación desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 15 de febrero de 2026, cuando dos mujeres denunciaron en dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, haber sido víctimas de un robo con violencia. Según manifestaron, los autores las intimidaron utilizando un hacha, obligándolas a abandonar el vehículo en el que viajaban, un Mini Cooper, del que sustrajeron además diversos efectos personales.

Tras la denuncia, la Guardia Civil inició diversas investigaciones e indagaciones encaminadas a la identificación y localización de los autores, practicando diferentes gestiones policiales para el esclarecimiento de los hechos.

Durante estas actuaciones se pudo comprobar que los autores habían intentado utilizar la tarjeta bancaria sustraída a una de las víctimas en varios establecimiento y cajeros automáticos, no llegando a realizar ningún pago ni reintegro.

Las investigaciones realizadas por los agentes, permitieron finalmente identificar a los presuntos autores de los hechos, cuyas características coincidían con la descripción facilitada por las víctimas.

Una vez identificados, la Guardia Civil estableció diversos dispositivos de localización en el municipio de Roquetas de Mar, logrando detener el día 24 de febrero del 2026 a uno de los implicados, localizando en la barriada conocida como Las Doscientas Viviendas y al otro el día 26 de febrero 2026.

Los detenidos, fueron puestos a disposición Judicial el día 27 de febrero de 2026 decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión provisional.

La actuación desarrollada evidencia el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad ciudadana y la eficacia de su labor investigadora para esclarecer delitos y poner a sus autores a disposición de la justicia.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física, ni la vida para defender bienes materiales, recomendando mantener la calma ante este tipo de situaciones, no oponer resistencia y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así mismo, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).