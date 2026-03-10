El III Hackaton Cosentino-ESI brilla por el alto nivel de los estudiantes de ingeniería de la UAL

El reto, ya consolidado, forma parte de la microcredencial UAL-Cosentino y tiene como objetivo fomentar el trabajo en equipo, la aplicación práctica del conocimiento y la capacidad de innovación ante problemas reales de la industria

La Universidad de Almería, a través de su Escuela Superior de Ingeniería, ha celebrado durante este pasado fin de semana una nueva edición del Reto Cosentino, una iniciativa que, tras tres años consecutivos de desarrollo, se ha consolidado como una actividad formativa de referencia dentro de la vida universitaria. Su interés está especialmente en la labor de acercamiento de los estudiantes a desafíos reales del entorno industrial. Tras exhibirse un alto nivel general, el equipo ganador ha sido ‘Ah Dosh Manosh’, formado por Lázaro Guerrero, Isaac Martínez, Ignacio López, Antonio Cano y Beniamin Adam.

Así, el Hackaton Cosentino-ESI forma parte de la Microcredencial UAL–Cosentino, buscando como objetivo fomentar la aplicación práctica del conocimiento, el trabajo en equipo y la capacidad de innovación ante problemas reales de la industria. Llevado hasta la práctica, se desarrolla en formato híbrido. En ese sentido, la jornada comienza con una visita técnica de ocho horas de duración a las instalaciones de Cosentino y después aproximadamente 24 horas de trabajo continuo de los equipos en el campus de la UAL. En la primera parte los estudiantes conocen de primera mano distintos procesos industriales, tecnologías y dinámicas de trabajo de la compañía. En la segunda, desarrollaron de forma intensiva sus propuestas con un trabajo continuado en un entorno de innovación y colaboración, en el que los estudiantes no descansan hasta dar forma a sus soluciones.

La jornada cuenta con un importante despliegue por parte de Cosentino, que participa activamente en la organización de la actividad y en la evaluación de los proyectos presentados. De hecho, el jurado está compuesto por profesionales de la multinacional, entre ellos Ana Silvia Navarro, responsable de Desarrollo y Formación, junto con otros especialistas de distintas áreas de la empresa. En esta tercera edición, este jurado ha destacado especialmente la calidad técnica de las propuestas presentadas, su enfoque innovador y la claridad en la exposición de las soluciones planteadas.

Uno de los aspectos más destacados ha sido, por lo tanto, la elevada calidad de los equipos participantes, que han presentado unas propuestas con un alto nivel técnico, una gran capacidad de análisis y unos enfoques innovadores para poder resolver con éxito los desafíos planteados desde la organización. Las tres ediciones consecutivas que se. han desarrollado han hecho que el Reto Cosentino se consolide como una iniciativa clave de colaboración entre la Universidad de Almería y el tejido empresarial, permitiendo a los estudiantes enfrentarse a problemas reales, desarrollar competencias profesionales y experimentar dinámicas de trabajo propias del entorno industrial.

Desde la UAL y la empresa Cosentino se ha valorado muy positivamente un año más la implicación de los estudiantes y el alto nivel de los proyectos presentados. Han querido igualmente subrayar esa idea del papel de este tipo de iniciativas para impulsar el talento joven y fortalecer la conexión entre la universidad y la empresa. Así se ha querido hacer constar en la entrega de premios, colofón a una sucesión de horas muy intensas que todos los participantes han valorado como muy enriquecedoras para su formación y para su futura entrada en el mercado laboral.