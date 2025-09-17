Mueren dos personas en un accidente entre dos turismos en Pulpí (Almería)

Uno de los vehículos ha salido ardiendo tras el choque en el kilómetro 886 de la AP-7

Actuación de Bomberos del Levante en un accidente múltiple (Bomberos del Levante). Archivo.

Dos personas ha fallecido en un accidente mortal registrado minutos antes de las 14.00 horas en el kilómetro 886 de la AP-7 en Pulpí este miércoles en la provincia de Almería, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 atendió un aviso que alertaba de una colisión entre dos turismos antes del túnel de la Sierra del Aguilón, en el límite de la Región de Murcia. De hecho, hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios y bomberos de la comunidad vecina, así como Guardia Civil de Tráfico, Bomberos del Consorcio Provincial de Levante y Mantenimiento de la Vía.

Uno de los vehículos ha salido ardiendo y la vía ha tenido que ser cortada al tráfico a causa del accidente. Actualmente, Mantenimiento de la vía, que ha confirmado junto con Bomberos las dos muertes, prosigue con los trabajos de restauración de la calzada y se está a la espera de la llegada del juez al lugar del siniestro para el levantamiento de los cadáveres.