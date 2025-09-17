El PSOE-A urge a la Junta a aclarar si este año va a otorgar ayudas al alquiler a familias vulnerables tras comunicar a los ayuntamientos que no habría

Verónica Pérez critica que “mientras se apoya a las grandes constructoras, las familias vulnerables están desatendidas” por parte del Gobierno de Moreno Bonilla

La portavoz socialista de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Verónica Pérez, ha denunciado el descontrol y confusión existente en torno a la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para personas vulnerables. Pérez ha criticado que mientras a Moreno Bonilla “se le llena la boca” hablando de vivienda “y de esa ley que sólo viene a ayudar a las grandes constructoras”, la realidad es que “las familias más vulnerables de Andalucía, las que más lo necesitan, no están teniendo durante este año esa ayuda al alquiler que tan bien les viene y que tanto necesitan”.

Así, la representante socialista urge a la Junta a aclarar si finalmente este año va a hacer efectiva la convocatoria de estas ayudas después de que hubiera comunicado a los ayuntamientos que no habría convocatoria de esta línea de ayudas en el corto o medio plazo.

En este sentido, la parlamentaria por Sevilla ha explicado que el pasado mes de julio la Junta de Andalucía notificó a los ayuntamientos andaluces que la convocatoria de esas ayudas saldría en el mes de octubre. Sin embargo, ha incidido Pérez, la semana pasada, los ayuntamientos recibieron otra comunicación en la que se indicaba que en el corto o medio plazo “esa ayuda no iba a salir y hoy también se desdicen de lo que dijeron la semana pasada” asegurando que ha habido un malentendido. Ante este descontrol, la representante socialista se ha preguntado “qué está pasando” con estas ayudas al alquiler para vivienda de familias vulnerables.

“Mientras se apoya a las grandes constructoras, las familias vulnerables están desatendidas”, ha criticado Verónica Pérez, que ha ironizado con “las prioridades” de Moreno Bonilla, que en este inicio del curso político “se ve más desesperado que nunca, más nerviosismo que nunca y se ve que no da pie con bola”.