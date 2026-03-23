¡Nuevo espacio para disfrutar en Pulpí!

El pasado viernes inauguramos el nuevo parque del Barrio de la Amistad, un lugar pensado para el ocio, el encuentro y el disfrute de nuestros vecinos.

El alcalde, Juan Pedro García, junto al concejal de Urbanismo, Alfonso Jiménez, intervinieron en la inauguración de este nuevo espacio que cuenta con zonas de juego, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad e iluminación.

Las actuaciones han incluido la adecuación completa del terreno, conexión a riego para futura zona de arbolado, ampliación de vial y la instalación de nuevos equipamientos.

El parque dispone de:

Juegos infantiles

Mesas de picnic

Ping-pong

Iluminación solar

Bancos y papeleras

Además, hemos realizado un nuevo campo de fútbol 7, que se suma a esta nueva zona de ocio para el disfrute de todos nuestros vecinos.

Seguimos trabajando para mejorar nuestros espacios públicos y hacer de Pulpí un lugar cada día más agradable para vivir

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