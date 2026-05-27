CSIF imparte una Jornada sobre ‘Situaciones administrativas en la Administración Pública’ para delegados sindicales

· La acción formativa, organizada por el Sector de Administración General del Estado del sindicato, ha sido dirigida por la directora de la Oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal de Iznalloz, Angélica Figueroa

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha organizado una Jornada sobre ‘Situaciones administrativas en la Administración Pública’ dirigida a delegados y delegadas sindicales. El objetivo de esta acción formativa es actualizar y abordar ampliamente todo lo referido a los procesos administrativos para que los representantes sindicales, primer punto de contacto directo con el sindicato, puedan asesorar y atender las necesidades en esta materia de los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores.

Así, la jornada ha sido impartida por Angélica Figueroa, directora de la oficina de prestaciones del Servicio Público de Empleo de Iznalloz, quien en primer lugar ha profundizado en las situaciones administrativas relacionadas con el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. La ponente se ha centrado fundamentalmente en el Servicio activo, Servicios especiales, Servicios en otras administraciones públicas, excedencias o suspensión de funciones, entre otras.

Por otro lado, los delegados y delegadas sindicales también han conocido toda la casuística referida a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. En este punto han tratado los distintos tipos de excedencia, de destino forzosa o voluntaria incentivada, así como expectativas de destino.

Por último, Figueroa ha hecho un repaso exhaustivo por todo el proceso de jubilación por el que puede pasar un trabajador o trabajadora, ya bien sea del ámbito de la Administración Pública o de la Empresa Privada.

Esta acción formativa que ha sido tutorizada por el Sector de Administración General del Estado de CSIF Almería, ha contado con la presentación del vicepresidente provincial del sindicato, Óscar García-Tapia, quien ha dado la bienvenida y ha puesto en valor la puesta en marcha de jornadas de estas características, para formar a delegados y delegadas de la central sindical para seguir ofreciendo a los trabajadores y trabajadoras la mejor atención y asesoramiento, también desde el ámbito puramente administrativo.