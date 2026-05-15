Obras en carretera A-348 T.M. Huécija

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera A-348 entre los PPKK 116+600 y 117+500 (T.M. Huécija), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo debidamente señalizado.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00h. del 18 de mayo hasta las 08:00h. del 2 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/