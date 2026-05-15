Adjudicadas las obras de sellado del vertedero de residuos inertes de Cuevas del Almanzora

El importe del contrato asciende a 2,4 millones de euros y pretende la restauración y recuperación de una zona, el Paraje ‘Hoyo del Gato’, que presentaba un alto impacto ambiental

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras para el sellado del vertedero de residuos inertes del municipio almeriense de Cuevas del Almanzora, por un importe de 2,4 millones de euros. La empresa adjudicataria ha sido ‘Transformaciones y Embalses Parra, S.L’, tras completar el procedimiento de licitación.

El proyecto técnico de sellado, restauración y clausura del vertedero de residuos inertes situado en el paraje ‘Hoyo del Gato’, del término municipal de Cuevas del Almanzora, se sitúa en el contexto de las actuaciones emprendidas por la Junta de Andalucía, para la mejora del entorno natural y la correcta gestión de los residuos en la comunidad autónoma.

La intervención contempla la restauración de espacios degradados, recuperando un área que presentaba un alto impacto ambiental y que, tras la ejecución de la obra, no volverá a convertirse en un foco de vertidos incontrolado.

El sellado del vertedero de Cuevas del Almanzora forma parte del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030, una estrategia que ha ejecutado la clausura y restauración de antiguos vertederos para evitar su reactivación y fomentar la regeneración medioambiental de las zonas afectadas.

Este proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y su objetivo principal es minimizar los riesgos ambientales asociados a los residuos inertes depositados en esta de manera incontrolada en la zona. La actuación incluye la estabilización de los residuos existentes, la cobertura del terreno con capas de sellado y restauración vegetal, así como la implementación de sistemas de drenaje que permitan un correcto control de las aguas pluviales.

El sellado de estos vertederos, financiado con fondos FEDER, forma parte de un plan global al que se van a destinar en torno a 33,5 millones de euros para la clausura y restauración de vertederos en varios municipios de Andalucía durante los próximos años. Con esta acción, se pretende reducir el impacto ambiental en las zonas afectadas, restaurar los terrenos y prevenir la proliferación de nuevos puntos de vertido ilegal.

La actuación se suma a las llevadas a cabo en los vertederos de Albox y Líjar, Castro de Filabres, actualmente en ejecución, y las previstas en Berja y Bayarque.