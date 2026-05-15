Obras en la autovía A-7 T.M. Viator

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

A-7 entre los PPKK 700+830 y 699+030, en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 06:00 h. del 18 de mayo hasta las 13:00 h. del 22 de mayo.

A-7 entre los PPKK 734+000 y 735+000, en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Las actuaciones están previstas el 18 de mayo de 08:00 h. a 18:00 h.

A-7 entre los PPKK 775+650 a 778+420 (T.M. Viator), en sentido creciente se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas:

desde las 09:00 h. del 18 de mayo hasta las 13:00 h. del 22 de mayo.

desde las 09:00 h. del 25 de mayo hasta las 13:00 h. del 29 de mayo.

A-7 entre los PPKK 778+520 a 777+900 (T.M. Viator), en sentido decreciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

desde las 09:00 h. del 18 de mayo hasta las 13:00 h. del 22 de mayo.

desde las 09:00 h. del 25 de mayo hasta las 13:00 h. del 29 de mayo.

A-7 entre los PPKK 805+300 y 807+100 (T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 03:00 h. del 18 de mayo hasta las 13:00 h. del 22 de mayo.

A-7 entre los PPKK 807+100 y 805+300 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 03:00 h. del 25 de mayo hasta las 13:00 h. del 29 de mayo.

A-7 entre los PPKK 808+800 y 810+100 (T.M. La Mojonera), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho y en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo. Las actuaciones están previstas:

desde las 08:00 h. del 18 de mayo hasta las 13:00 h. del 22 de mayo.

desde las 08:00 h. del 25 de mayo hasta las 13:00 h. del 29 de mayo.

A-7 entre los PPKK 825+500 y 824+600 (T.M. El Ejido), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 18 de mayo hasta las 18:00 h. del 20 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/