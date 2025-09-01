PACMA denuncia agresiones a manifestantes en una concentración antitaurina en Almería

Desde el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) se ha denunciado la agresión sufrida por varios manifestantes el pasado viernes durante una concentración antitaurina en las inmediaciones de la plaza de toros de Almería. Según explica el coordinador provincial del Partido en Almería, Eduardo Milla, un individuo se acercó al grupo profiriendo insultos y, acto seguido, agredió físicamente a los participantes, resultando heridas cuatro personas, tres de las cuales precisaron atención médica.

El agresor fue reducido por la policía posteriormente. Milla ha declarado que “este es un ejemplo más de que la tauromaquia es violenta, y sus aficionados no dudan en atacar a quienes piensan diferente”. Desde PACMA también se denuncia el respaldo institucional a la tauromaquia en Almería, que cuenta con una inversión pública de 50.000 euros solo en la escuela taurina, además de la promoción y apoyo a la feria taurina, en la que la propia alcaldesa entrega premios.

“En la concentración sufrimos además todo tipo de insultos y gestos obscenos, algunos de ellos realizados por menores, lo que demuestra el grave impacto que la tauromaquia tiene sobre la infancia”, concluye el coordinador.