UGT y CCOO Almería se concentran por el 6o fallecido en accidente laboral en la provincia y exigen medidas inmediatas contra la siniestralidad

Las Organizaciones Sindicales han guardado un minuto de silencio este lunes

frente al Edificio Sindical y han reclamado investigación exhaustiva, refuerzo de

la Inspección del Trabajo y Sanciones ejemplares tras la muerte de un

trabajador agrícola. En Andalucía, las muertes laborales ya superan 80 en lo que

va de año según los recuentos provisionales pendientes de verificación oficial.

Según trasladan ambas centrales sindicales, se trata de un trabajador relativamente

joven del sector agrícola y las circunstancias están aún por esclarecer a la espera de

la autopsia. Los sindicatos han alertado de una “ola creciente” de siniestralidad y de la

relajación de parte del empresariado respecto al cumplimiento de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, subrayando además el impacto de una ola de calor

persistente durante agosto que agrava el riesgo en invernaderos y tareas al aire libre.

En este sentido, los CCOO y UGT han remarcado que “todo apunta a un

desvanecimiento cuyas causas deben aclararse con rigor; incluso llama la atención la

hora consignada en el informe (16:01), no habitual para labores en invernadero”. Han

pedido que, con base en los resultados de la autopsia, tanto Fiscalía e Inspección de

Trabajo actúen para depurar responsabilidades si las hubiera. Además, han insistido

en que “estos sucesos no son números: son vidas truncadas” y han reclamado la

necesidad urgente de mejorar la información oficial a los Sindicatos, reforzar medios y

recursos por parte de la Junta de Andalucía y del Estado, y a abrir de inmediato

espacios de coordinación para que los planes de prevención se cumplan en la

práctica.

Por otro lado. UGT y CCOO Almería demandan la convocatoria urgente de la Mesa

Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, el refuerzo de la Inspección de

Trabajo y del Centro de Prevención, y la aplicación de sanciones ejemplarizantes

frente a cualquier incumplimiento. Reclaman, además, la actualización de guías y

procedimientos para incorporar de forma explícita los riesgos psicosociales y el

manejo del calor extremo en agricultura e invernaderos, y garantizar el cumplimiento

real de las jornadas de verano y de las pausas preventivas.

Junto a ello, sostienen que, a nivel nacional, se deben abordar sin demora la

prevención frente al estrés térmico y los riesgos psicosociales (incluidos

desvanecimientos, infartos y derrames asociados al calor) incorporándolos con claridad operativa en la práctica preventiva de las empresas y en el control público, y

exigen “medidas ejemplares” para quienes incumplan.

En paralelo, ambos sindicatos han reclamado transparencia informativa y

coordinación institucional para que cada accidente sea investigado con celeridad, y

recuerdan que, a escala estatal, el avance oficial del Ministerio de Trabajo cifra en 363

las muertes laborales en el primer semestre de 2025 (295 en jornada y 68 in itinere),

dato que pone de relieve la dimensión del problema.



Finalmente, han concluído que la provincia no puede normalizar la muerte en el

trabajo y que “la prevención no se archiva en un cajón”: hay que reforzar la

Inspección, garantizar el cumplimiento real de los horarios adaptados al calor en

sectores expuestos y abrir de inmediato la Mesa de Prevención para evaluar caso a

caso y acordar medidas urgentes que eviten nuevas tragedias.