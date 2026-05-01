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La alcaldesa acompaña a los vecinos de Cruz de Caravaca en la misa por las fiestas del barrio

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mayo 1, 2026 3:33 pm

María del Mar Vázquez asiste junto a los concejales Óscar Bleda, Paola Laynez y Antonio Urdiales y a la Asociación de Vecinos Humilladero

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este viernes a la Misa celebrada con motivo de las fiestas del barrio de Cruz de Caravaca, evento que ha tenido lugar en la sede de Asociación de Vecinos, ubicada en la Plaza 1 de Mayo de la capital.

Junto a los concejales del Equipo de Gobierno Óscar Bleda, Paola Laynez y Antonio Urdiales, la regidora ha querido acompañar a la presidenta de la Asociación de Vecinos Humilladero, Francisca Puertas, y a todos los vecinos asistentes.

María del Mar Vázquez les ha deseado unas “felices fiestas” y les ha animado a participar en las actividades previstas hasta el próximo domingo, día 3 de mayo, como son las actuaciones musicales o la degustación de chocolate por cortesía de la asociación vecinal.

GabinetedePrensa

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