Policías nacionales patrullan las calles deAlmería junto a la Polizia di Stato italiana

La presencia de agentes de distintas nacionalidades permite atender a turistas en su propio idioma y

fortalecer la cooperación policial europea

Además de complementar la seguridad ciudadana, los agentes pueden compartir sus experiencias personales

aportando una nueva visión al trabajo policial

La Policía Nacional en Almería patrulla estos días junto a una agente de la Polizia di Stato de Italia, en el marco del proyecto internacional Comisarías Europeas. Esta iniciativa, que se desarrolla cada verano en distintas ciudades españolas, permite que policías extranjeros se integren en los dispositivos de seguridad

ciudadana con su propio uniforme, lo que facilita que los turistas los identifiquen fácilmente. El objetivo es reforzar la prevención de la delincuencia en zonas turísticas y, al mismo tiempo, ofrecer asistencia

en el idioma de los visitantes.

La presencia de agentes europeos en Almería responde al incremento de visitantes de la Unión durante la temporada estival, en un contexto en el que la provincia vive un auge del turismo internacional. En las

patrullas conjuntas, los policías italianos participan en labores de seguridad ciudadana, patrullas a pie por las principales zonas turísticas y comerciales, así como en la atención de denuncias, especialmente de ciudadanos de su nacionalidad.

El Proyecto Comisarías Europeas comenzó en 2008 con Francia y se amplió progresivamente con Portugal (2012), Italia (2014), Alemania (2020) y Países Bajos (2022). Conocido coloquialmente como el “Erasmus policial”, fomenta el intercambio de experiencias entre fuerzas de seguridad europeas y ha demostrado ser un instrumento

eficaz para fortalecer la cooperación transnacional, mejorar la atención al turista y aumentar la visibilidad policial en enclaves turísticos.

La Polizia di Stato es uno de los principales cuerpos policiales

italianos, de naturaleza civil y dependiente del Ministerio del Interior.

Cuenta con más de 100.000 agentes distribuidos por todo el país y

tiene competencias en seguridad ciudadana, investigación criminal,

lucha contra el terrorismo y control de fronteras. Junto a los

Carabinieri y la Guardia di Finanza, constituye uno de los pilares

fundamentales de la seguridad pública en Italia. En este proyecto

europeo, la Polizia di Stato aporta agentes especializados en

proximidad ciudadana y con experiencia en atención a turistas, lo que

refuerza el carácter internacional de las patrullas en

España.



Durante su estancia, la agente Valeria participa en patrullas conjuntas

con indicativos de la Policía Nacional, tanto en vehículo como a pie,

recorriendo las principales zonas comerciales, el centro histórico, el

Paseo Marítimo y áreas de gran concentración

turística.