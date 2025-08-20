Participación comienza la preparación de la XII Semana Saludable de El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, ha comenzado ya la preparación de la XII edición de la Semana Saludable de El Ejido, que se celebrará del 20 al 25 de octubre. Una cita marcada en el calendario y consolidada entre la población ejidense que este año volverá a combinar actividades saludables, educativas y deportivas, todas ellas de carácter gratuito para la población.

En este sentido, el concejal de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, ha animado a la participación de farmacias, clínicas, centros deportivos, asociaciones, profesionales, empresas y comercios en la configuración de una programación “con la que seguir avanzando en materia de sensibilización y concienciación entre la población de la importancia de la prevención y de cuidarnos tanto física como mentalmente”.

De esta manera, Rodríguez ha incidido en que “administración e iniciativa privada debemos ir de la mano en esta importante tarea y estamos convencidos de que este año de nuevo vamos a contar con una amplia colaboración y participación”.

La colaboración se puede llevar a cabo bien mediante el diseño de acciones para realizar a lo largo de la XII Semana Saludable de El Ejido en los propios establecimientos o en espacios municipales, así como mediante la realización de alguna de las actividades del programa general, aportando recursos o profesionales para su desarrollo.

Las propuestas deberán remitirse antes del 5 de septiembre al área de Participación a través del correo electrónico participacion@elejido.es.