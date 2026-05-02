‘Polvo serán, mas polvo enamorado’ sublima la dramaturgia de Quevedo en un gran inicio de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

Morfeo Teatro triunfó anoche con su brillante mezcolanza de entremeses burlescos y sonetos de una de las firmas más emblemáticas de la literatura española

Las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro alzaron el telón anoche a diez intensos días de programación en la capital con ‘Polvo serán, mas polvo enamorado’. Una compilación tejida de forma primorosa -con hilos dorados- con entremeses de Francisco de Quevedo, pespunteados con la inclusión de algunos de sus sonetos más célebres. Una meritoria y plausible creación original de la prestigiosa compañía Morfeo Teatro que se pudo disfrutar anoche en el Auditorio Municipal Maestro Padilla en el marco del ciclo que coordina y lidera el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Plan A.

Nunca se dedicó profesionalmente al teatro, pero el ingenio y la audacia de Quevedo quedaron plasmados en una serie de entremeses, comedias burlescas. Estas comedias burlescas en el Siglo de Oro eran piezas de jocosidad disparatada que se representaban por Carnaval, formando parte de fiestas cortesanas. ‘Polvo serán, más polvo enamorado’ nace al abrigo y sombra de esas comedias, tramada con repertorio de Francisco de Quevedo, de sus entremeses, letrillas, bailes y sonetos.

La confusión de una muerte por una siesta al abrigo del aguardiente acaba convocando a la ‘blanca dama’ que acuerda con los cuatro cómicos de la legua, aquellos que iban con su barraca de pueblo en pueblo con sus espectáculos de variedades y risas, salvar la vida del cómico durmiente si consiguen hacerla reír con alguna de sus representaciones.

A partir de ahí, el teatro se torna en metateatro, mostrando sobre las tablas del Auditorio un ‘mundo al revés’ donde todo queda grotescamente parodiado, degradado, constituyendo un verdadero Carnaval en escena, de mujeres en busca del galán alocado, de avaros maridos y andanzas de un humor que regala frases y sentencias de un Quevedo lacerante («En el mundo es costumbre pareja: todos los que parecen estúpidos, lo son, y también lo son la mitad de los que no lo parecen”).

Entre regocijo y escarnio, el hambre, la amistad de una compañía de cómicos, el compromiso con el oficio, la lucha de tú a tú con la muerte –a la que robarle un instante ya es un triunfo- y la intensidad de la poesía del autor sublimaron una representación sobresaliente.

Actividades de calle

Este sábado, 2 de mayo se han realizado juegos y talleres y los pasacalles ‘Danzas del Siglo de Oro’ por la mañana en el Paseo de Almería, a cargo de Anayao Sabores de Antaño con un magnífico ambiente y participación. Los talleres y juegos vuelven este sábado, de 17.00 a 20.00 horas. Con teatro de calle a las 17.00 y 18.30 horas habrá con ‘Las marquesas del Siglo de Oro’ y a las 20.00 horas será el pasacalles ‘Mascarada veneciana’.

El domingo, 3 mayo, por la mañana se celebrarán las actividades suspendidas del viernes, con más juegos, talleres y pasacalles de gigantes entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Más este fin de semana

La programación de entrada en espacios escénicos de la capital continúa hoy, sábado, 2 de mayo, también a las 20.30 horas, con ‘El Perro del Hortelano’, de la Fundación Siglo de Oro. Todo un clásico, este drama de amor, envidia, celos y honor, fue escrito en 1613 por el gran autor Lope de Vega.

El primer fin de semana de mayo tendrá una nueva actividad de entrada el domingo, día 3, en este caso en el Teatro Apolo, a las 19.00 horas con ‘Mujeres de Oro’, con Ruth Gabriel y Montse Peidro. No es un recital historicista, académico y aburrido, sino que pretende entretener, divertir y divulgar la importancia de la mujer en el Siglo de Oro español, que no ha sido transmitida históricamente con el rigor necesario, apuntan desde JRivera Producciones.

Próximos espectáculos de entrada en Auditorio y Apolo:

Hay que recordar que las entradas para los espectáculos del Apolo y Auditorio Maestro Padilla que la precisan se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web habitual https://almeriaculturaentradas.es/ y tienen un precio de 15 y 12 euros en el Auditorio, de 12 euros en el Apolo. La programación completa puede consultarse a través de la web de Almería Ciudad.

2 de mayo. 20:30 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. “El Perro del Hortelano”. Fundación Siglo de Oro.

3 de mayo. 19:00 horas. Teatro Apolo “Mujeres de Oro”. JRivera Producciones.

7 de mayo. 20:00 horas. Teatro Apolo. “Ejemplares de Cervantes”. Albacity Corporation. (Antonio Campos).

8 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. Estreno nacional de “Ecos del Siglo de Oro”. Opera Concert. Con Pepón Nieto y el barítono Luis Santana.

9 de mayo. 20:30 horas. Teatro Apolo. “Los últimos cómicos”. Pata Teatro.

10 de mayo. 19:00 horas. Auditorio Municipal Maestro Padilla. Orquesta Ciudad de Almería. “Imperio Barroco”. Con la colaboración del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas.